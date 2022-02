https://fr.sputniknews.com/20220209/france-pour-jadot-total-devrait-changer-de-modele-plutot-que-de-faire-la-charite-1055059471.html

France: pour Jadot, Total devrait changer de modèle plutôt que de faire la "charité"

Yannick Jadot, candidat pour la présidentielle, a appelé mercredi TotalEnergies à changer de modèle économique plutôt que de faire la "charité" à ses clients... 09.02.2022, Sputnik France

Pour Yannick Jadot, pour protéger le pouvoir d'achat des Français ainsi que la planète, il serait plus pertinent que TotalEnergies concentre "toute (son) intelligence, tous (ses) investissements" sur les énergies renouvelables et la réduction de la consommation d'énergie.Patrick Pouyanné a annoncé mercredi que TotalEnergies allait accorder un "chèque gaz" de 100 euros à ses clients en situation de précarité énergétique et proposer des remises sur les carburants dans ses stations-service en zone rurale.Yannick Jadot a estimé que le calendrier de cette annonce, à la veille de la publication des résultats annuels du groupe, n'était pas anodin.

