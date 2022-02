https://fr.sputniknews.com/20220209/jean-castex-epingle-pour-ses-couteux-allers-retours-en-jets-1055065041.html

Jean Castex épinglé pour ses coûteux allers-retours en jets

Se déclarant "amateur de trains", le Premier ministre se déplace néanmoins à bord de jets pour ses visites officielles, engendrant un bilan carbone lourd... 09.02.2022, Sputnik France

Entre février 2021 et février 2022, Jean Castex a utilisé 16 fois un jet pour rejoindre des destinations à moins de deux heures en train, révèle une enquête de Mediapart. Le chef du gouvernement a préféré utiliser des avions pour se déplacer, depuis Paris, à Nantes (Loire-Atlantique), Bordeaux (Gironde), Lyon (Rhône), ou Caen (Calvados).Dans certains cas, des Falcon ont fait un déplacement à vide pour venir le chercher, comme pour le déplacement à Dunkerque (Nord) le 4 février.Ainsi, le 26 février 2021, Jean Castex a fait appel à l'escadron de transport 00.060 (ET 60), unité de l'Armée de l'air française ayant pour mission d'assurer le transport du Président de la République et des responsables gouvernementaux, pour effectuer un vol de 37 minutes pour un trajet Paris-Nantes. Le but du déplacement était la signature d’un contrat de "relance et de transition écologique" avec la présidente de la métropole de Nantes, Johanna Rolland.Bilans carbone et financierPour cet aller-retour, le bilan carbone du jet était de 2.300 kg de CO2. Mais si le Premier ministre avait pris le TGV, ce bilan aurait été de 1,336 kg de CO2 par personne, soit des milliers de fois moindre, précise Mediapart.Côté financier, les frais de location du Falcon utilisé par le chef du gouvernement s’élèvent à environ 5.000 euros par heure d’utilisation, tout cela aux frais du contribuable."Plusieurs impératifs"Pourtant, selon une circulaire datant de 2020, les membres du gouvernement sont soumis à l’interdiction de prendre l’avion si le trajet en train est possible en moins de quatre heures, sauf cas exceptionnel.Interrogé sur le sujet, le cabinet de Jean Castex a répondu que les "déplacements du Premier ministre font l’objet de plusieurs impératifs au moment de leur organisation": la sécurité, la disponibilité et la gestion d’un agenda "très contraint". Selon l’entourage du Premier ministre, les avions de l’ET 60 représentent ainsi une " offre qui apporte beaucoup plus de souplesse " par rapport au train ou aux lignes commerciales.Ces dernières années, le gouvernement évoque régulièrement la nécessité de réadapter ses usages et vante les bienfaits du train, par rapport à l’avion, notamment en ce qui concerne les trajets courts."Tout le monde le sait, je suis un grand amateur de trains et passionné des choses ferroviaires", a déclaré jean Castex en décembre 2021, depuis la gare de Saint-Dié-des-Vosges, où il inaugurait la réouverture d’une ligne.Long combatLes débats sur l’utilisation de jets privés par les membres du gouvernement datent. Déjà en 2010, le Premier ministre de l’époque François Fillon avait prié ses ministres d'éviter de recourir à la location d’avions privés. Cette instruction a fait suite à une dépense de 116.500 euros du secrétaire d'État à la Coopération, Alain Joyandet, qui était allé en Martinique depuis Paris pour un déplacement de deux jours.Mais sept ans plus tard, François Fillon a été rattrapé par la polémique sur le sujet: il a dépensé 50.000 euros en jets privés en deux semaines en 2017 au cours de sa campagne présidentielle.En 2015, suite à une tempête médiatique, c’est Manuel Valls qui avait dû rembourser le voyage de ses enfants en Falcon à Berlin pour aller voir la finale de la Coupe d’Europe de football.

