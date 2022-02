https://fr.sputniknews.com/20220209/la-banque-centrale-neerlandaise-regrette-profondement-son-role-dans-lesclavage-1055066157.html

La banque centrale néerlandaise "regrette profondément" son rôle dans l'esclavage

La banque centrale néerlandaise "regrette profondément" son rôle dans l'esclavage

La banque centrale des Pays-Bas (DNB) a dit mercredi regretter profondément le rôle important joué par beaucoup de ses premiers dirigeants dans la traite des... 09.02.2022, Sputnik France

2022-02-09T17:11+0100

2022-02-09T17:11+0100

2022-02-09T17:11+0100

pays-bas

esclavage

enquête

amsterdam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103412/51/1034125195_113:0:1807:953_1920x0_80_0_0_e783371cfddc45f809818f77ec955409.jpg

Les Hollandais ont pris part au système esclavagiste mondial à partir du 17ème siècle, jusqu'à ce que la traite transatlantique soit abolie par les Pays-Bas en 1814, l'année même où la banque centrale a été fondée.L'enquête a montré que la plupart des membres de l'élite financière d'Amsterdam ayant fourni le capital de départ de la banque avaient des liens directs avec la traite des esclaves.Onze des 17 premiers investisseurs privés détenaient des plantations dans les colonies d'outre-mer des Caraïbes et d'Amérique du sud où les esclaves étaient exploités, finançaient ces plantations ou échangeaient des biens qui y étaient produits.L'enquête a également montré que les dirigeants de la DNB avaient oeuvré contre l'abolition de l'esclavage et pour l'indemnisation des propriétaires d'esclaves, trois d'entre eux ayant eux-mêmes reçu une indemnisation lorsque l'abolition a finalement été votée en 1863.La banque centrale va tenter d'établir si des excuses ou une forme d'indemnisation seraient justifiées.La DNB avait commandé l'enquête sur ses premières années en juillet 2020, à la suite de mouvements similaires dans le secteur financier britannique.Lloyd's et la Banque d'Angleterre ont tous deux engagé un historien pour se pencher sur leurs rôles dans la traite des esclaves et prévoient de publier cette année les résultats de ces recherches.La banque néerlandaise ABN Amro a pour sa part commandé une enquête en 2020 dont les résultats sont toujours attendus.

pays-bas

amsterdam

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

pays-bas, esclavage, enquête, amsterdam