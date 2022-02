https://fr.sputniknews.com/20220209/la-russie-peaufine-son-patrouilleur-aussi-bien-sous-marin-que-de-surface--1055064323.html

La Russie peaufine son patrouilleur aussi bien sous-marin que de surface

La Russie peaufine son patrouilleur aussi bien sous-marin que de surface

Le bureau d'étude et d'ingénierie maritime Rubin a développé une nouvelle version d'un patrouilleur submersible combinant les avantages d'un navire de surface...

Le bureau d’étude Rubin de Saint-Pétersbourg a modernisé son patrouilleur submersible Straj (sentinelle en russe) destiné à l’exportation, a annoncé à Sputnik le service de presse de l’entreprise.La première version de ce navire, de moindre dimension, a été développée en 2021, également à l’intention des clients étrangers.L’installation de l’antenne acoustique dans le bulbe d’étrave améliore son fonctionnement. Le bulbe diminue la résistance de l’eau lors de la navigation en surface. Un système de propulsion plus puissant permet de développer une vitesse de 21 nœuds (39 km/h).Le navire est équipé d’un canon mitrailleur lourd, de deux rampes de lancement de missiles guidés et de quatre tubes lance-torpilles.Un navire-multimissionLa capacité de plonger offre au navire deux avantages à la fois: observer discrètement et échapper aux conditions météorologiques difficiles sans interrompre la mission. Il peut être utilisé comme un sous-marin classique, pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ainsi que pour d'autres missions.Il peut également servir de navire-école pour les équipages des sous-marins.Il a une autonomie de 4.000 milles à une vitesse de 10 nœuds.La construction de sous-marins continueLa Russie n’arrête pas de construire des sous-marins. Fin décembre, lors de la cérémonie de mise à l’eau du sous-marin nucléaire de classe Boreï-A Généralissime Souvorov, le commandant de la marine russe Nikolaï Evmenov a déclaré que le pays n’a pas connu de travaux d’une telle envergure depuis l’époque soviétique.En 2021, l’entreprise Sevmach a remis à elle seule à la marine russe trois sous-marins nucléaires (Kazan, Prince Oleg et Novossibirsk), a mis à l’eau le Krasnoïarsk et le Généralissime Souvorov et a mis en chantier le Dmitri Donskoï et le Prince Potemkine.

