La Suède déclare l'épidémie terminée, en dépit d'avertissements

La Suède a supprimé mercredi 9 février la quasi-totalité des restrictions sanitaires encore en vigueur et a mis fin à la plupart des tests de dépistage du... 09.02.2022, Sputnik France

Après avoir s'être régulièrement distingué de la plupart des autres pays depuis le début de la crise sanitaire, notamment en se refusant à imposer un confinement à sa population, le gouvernement suédois a annoncé la semaine dernière qu'il allait lever l'ensemble des restrictions sanitaires. Ce faisant, il déclare de facto la fin de l'épidémie, le caractère moins grave du variant Omicron du coronavirus et la campagne vaccinale ayant réduit le nombre de cas sévères de Covid-19 et de décès y afférent."La pandémie telle que nous la connaissons est terminée", a déclaré la ministre de la Santé, Lena Hallengren, au journal Dagens Nyheter.Les bars et restaurants peuvent de nouveau, depuis ce mercredi, rester ouverts au-delà de 23h00, et sans limitation du nombre de clients. Les événements en intérieur peuvent être organisés sans jauge, tandis que le pass sanitaire est supprimé.Reste, toutefois, la tension à laquelle sont soumis les hôpitaux du pays, avec quelque 2.000 patients atteints du Covid-19, soit à peu près autant que lors de la troisième vague de l'épidémie, au printemps 2021. Le nombre de contaminations quotidiennes n'est pas précisément connu, la campagne de dépistage de la maladie ayant été réduite ce mois-ci, puis stoppée ce mercredi."La maladie pèse toujours lourdement sur la société", a-t-il affirmé à Reuters.

