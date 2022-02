https://fr.sputniknews.com/20220209/langola-abrite-en-mai-un-forum-des-pays-africains-producteurs-de-petrole-1055065236.html

L'Angola abrite en mai un forum des pays africains producteurs de pétrole

L'Angola accueillera, du 16 au 19 mai prochain, la 8ème édition du Congrès et Exposition du Pétrole d’Afrique (CAPE VIII), qui vise à promouvoir et soutenir... 09.02.2022, Sputnik France

Ce forum, qui se tiendra sous le thème "Défis et opportunités dans l'industrie africaine de l'énergie, du pétrole et du gaz", constituera une occasion pour réfléchir sur les orientations et les politiques adoptées par les pays africains dans ce secteur, a souligné l'Organisation africaine des producteurs de pétrole (APPO), initiatrice de l’événement.Elle a ajouté que cette rencontre connaitra la participation de dirigeants et de responsables de haut niveau, notamment le ministre angolais des Ressources minérales, du pétrole et du gaz, Diamantino Azevedo, qui est actuellement président de l'APPO.Des experts nationaux, régionaux et internationaux de l'industrie de l'énergie, du pétrole et du gaz sont attendus à l'événement, qui discutera également des défis et des opportunités de la transition énergétique et de l'avenir de l'industrie du pétrole et du gaz en Afrique, a relevé la même source.Le secteur pétrolier représente un axe majeur de l'économie angolaise. Ce pays d’Afrique australe membre de l’OPEP occupe le 16ème rang mondial avec 2,2 % de la production mondiale.En 2022, l’Angola s’attend à une croissance réelle de 1,6% pour le secteur pétrolier, y compris le gaz. Il prévoit d'atteindre cette année 553,2 millions de barils de pétrole avec un prix de référence estimé à 59 dollars le baril, contre 39 dollars prévus dans le Budget de 2021.

