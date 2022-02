https://fr.sputniknews.com/20220209/le-fichier-unique-de-donnees-sanitaires-avant-le-covid-cette-idee-aurait-fait-hurler--1055047139.html

"Le fichier unique de données sanitaires: avant le Covid, cette idée aurait fait hurler"

Comment les élites mondiales ont instrumentalisé la crise sanitaire en France et ailleurs, c’est ce qu’explique Éric Verhaeghe, auteur du livre "Le Great... 09.02.2022, Sputnik France

Aujourd’hui, les citoyens du monde développé tentent tant bien que mal de retrouver leurs marques après deux ans de microgestion de leur vie par leurs gouvernements sous prétexte de pandémie, qui les ont enfermés dans un panoptique numérique, fait de passes sanitaires contrôlables à l’échelle mondiale. "Dans la sidération de la crise et la peur de la mort, on fait passer des mesures qui étaient impensables", estime Éric Verhaeghe, auteur du livre Le Great Reset: mythes et réalités (Éditions Culture & Racines).

