Le gouvernement évoque une première date de fin du pass sanitaire

Ce mercredi 9 février, à l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a constaté "un début d’amélioration à l’hôpital" et a dit espérer qu'"à horizon fin mars début avril, la situation soit suffisamment détendue à l'hôpital" pour la levée du pass vaccinal.Interrogé sur les appels lancés sur les réseaux sociaux pour "rouler sur Paris", M.Attal a déclaré que le gouvernement était "lucide, parfaitement conscient, qu'il y a une lassitude vis-à-vis de cette épidémie et des mesures qui continuent à s'appliquer".Il a pourtant tenu à souligner que "les mouvements politiques, souvent radicaux, ont cherché à capitaliser sur cette lassitude", alors que, selon lui, "la France est probablement l'un des pays d'Europe qui a pris le moins de mesures contraignantes".Les pronostics d’Alain FischerSi la levée du pass vaccinal est prévue selon la loi pour juillet prochain, le 2 février Olivier Véran a estimé "probable" que la mesure prenne fin "bien avant" cette date, "sauf s’il y avait une mauvaise nouvelle". Mercredi 9 février, Alain Fischer était plus explicite.Le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a notamment évoqué une possible fin du pass vaccinal dès "fin mars, début avril", tout en précisant les conditions nécessaires:Selon lui, la dose de rappel est un facteur important conditionnant la fin de la mesure."Convoi de la liberté"Inspirés par l’exemple des routiers canadiens qui bloquent le centre d'Ottawa, des milliers d'opposants au pass vaccinal en France appellent à participer à une action citoyenne similaire baptisée "convoi de la liberté". Un groupe Facebook Convoi de la liberté compte mercredi 9 février plus de 312.000 membres.Lundi, une source policière a indiqué à l’AFP que l’"initiative est prise au sérieux par les autorités" qui prévoient "des dispositifs de vigilance". L’agence a en outre appris qu’un premier convoi d'une trentaine de manifestants qui tentait de rejoindre la capitale à bord de leurs véhicules a été intercepté lundi matin entre l'Essonne et la Seine-et-Marne "dans le calme".

