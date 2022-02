https://fr.sputniknews.com/20220209/le-kremlin-donne-son-point-de-vue-sur-lentrevue-entre-macron-et-zelensky-1055062097.html

Le Kremlin donne son point de vue sur l’entrevue entre Macron et Zelensky

Suite à l’entrevue Macron-Zelensky à Kiev, le Kremlin a déploré le fait que le dirigeant ukrainien n’avait pas déclaré son intention d’œuvrer pour la... 09.02.2022, Sputnik France

Bien que la réunion entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ait donné lieu à des "signaux positifs", Kiev est resté silencieux quant à la mise en œuvre des accords de Minsk, a déclaré ce mercredi 9 janvier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.La veille de sa visite à Kiev, le dirigeant français s’était rendu à Moscou où il s’était entretenu avec son homologue russe pendant plus de cinq heures. En conférence de presse au terme des pourparlers, Vladimir Poutine avait une fois de plus insisté sur la nécessité du respect des accords de Minsk, destinés à mettre fin au conflit dans le Donbass.Statut spécial pour le DonbassRéunis en février 2015 dans la capitale biélorusse, les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie, de la France et de l’Allemagne s’étaient mis d’accord sur des mesures concernant le conflit opposant les forces gouvernementales aux "républiques populaires" de Donetsk et de Lougansk, qui avaient proclamé leur indépendance vis-à-vis de Kiev.Les accords de Minsk ont permis d’arrêter les hostilités qui se sont déclenchées dans la région après la révolution ukrainienne de 2014 et le renversement du Président Viktor Ianoukovitch, réfugié en Russie. Pourtant, certaines de leurs dispositions restent jusqu’à présent lettre morte, notamment celle portant sur le statut spécial des territoires contrôlés par les combattants indépendantistes.La Russie et les pays occidentaux rappellent régulièrement la nécessité de mettre en œuvre les accords de Minsk, qui constituent, pour Moscou aussi bien que pour Washington, le seul moyen de trouver une solution à long terme au conflit ukrainien.

