L'UNESCO annonce le début de reconstruction d'édifices religieux en Irak

unesco

irak

audrey azoulay

reconstruction

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay se rendra spécialement à Mossoul pour lancer les travaux de reconstruction, indique l'organisation onusienne dans un communiqué.En raison de l’occupation de Mossoul par l’organisation dite ''État islamique''* jusqu’en 2017, 80 % de la vieille ville de Mossoul ont été détruits. Après la libération de la ville, en 2018, l’UNESCO a lancé une ambitieuse initiative internationale pour "faire revivre l’esprit de Mossoul".Les Émirats arabes unis ont été le premier partenaire à rejoindre cette initiative de l’UNESCO visant à restaurer et à reconstruire des sites historiques de Mossoul, notamment la mosquée Al-Nouri et le minaret Al-Hadba. Le projet a ensuite été étendu aux églises Al-Saa’a et Al-Tahera. L’Union européenne s’est également associée à l’UNESCO pour reconstruire 122 maisons historiques.En mars, la Directrice générale de l’UNESCO inaugurera également des dizaines de maisons historiques, dont la reconstruction est presque achevée.La réhabilitation de ces monuments emblématiques de la ville de Mossoul a débuté à l’automne 2018 par la phase de préparation de la reconstruction. Après l’opération de déminage des quatre sites fortement endommagés par des objets piégés, des matières dangereuses et des munitions non explosées, le processus de déblaiement a commencé. Il ne consistait pas uniquement à enlever des débris : au milieu des décombres se trouvaient des éléments à valeur patrimoniale susceptibles d’être réutilisés pendant la phase de reconstruction.Concernant la mosquée Al-Nouri, l’UNESCO a lancé, en novembre 2020, un concours international d’architecture pour sa reconstruction. Les lauréats du concours, une équipe égyptienne, finalisent actuellement la conception détaillée de la mosquée, qui devrait être achevée en avril 2022.Le Sous-Directeur général pour la culture de l’UNESCO a également visité les sites de fouilles archéologiques menées par le ministère de la Culture irakien et son Conseil d’État des antiquités et du patrimoine. Situées sous la salle de prière Al-Nouri, ces fouilles ont pu être réalisées grâce à la phase de préparation de la reconstruction coordonnée par l’UNESCO.*Organisation terroriste interdite en Russie.

irak

