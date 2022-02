https://fr.sputniknews.com/20220209/nomination-dun-nouveau-premier-ministre-au-perou-le-quatrieme-en-six-mois-1055056283.html

Nomination d'un nouveau Premier ministre au Pérou, le quatrième en six mois

Nomination d'un nouveau Premier ministre au Pérou, le quatrième en six mois

Le Président péruvien Pedro Castillo a nommé l’ancien ministre de la justice, Anibal Torres, à la tête d’une nouvelle équipe gouvernementale qui devrait mettre... 09.02.2022, Sputnik France

Le nouveau premier ministre est le quatrième chef du gouvernement qui prête serment devant le président en six mois, Castillo ayant été investi à la tête de l’Etat péruvien le 28 juillet dernier.Il succède à un autre premier ministre, Héctor Valer, qui n'est resté en poste que quatre jours, après des accusations de violences familiales et le refus du Congrès de lui accorder la confiance.A l’exception de six nouveaux membres, le gouvernement de Torres est une équipe remaniée dont la majorité des membres ont été reconduits à leurs postes, notamment ceux des Affaires étrangères et de l’Economie.Le premier chef de gouvernement de Pedro Castillo était Guido Bellido, qui est resté deux mois en poste avant d’être poussé vers la sortie à cause de plusieurs scandales judiciaires et de divergences avec le Parlement.Il a été remplacé par Mirtha Vásquez qui a exercé pendant quatre mois avant que n’éclatent des divergences avec le président sur la gestion du ministère de l’Intérieur.Le Parlement et la presse péruvienne ne cessent d'évoquer l'incapacité du président à exercer ses fonctions, en raison de l'instabilité générée par les nominations successives des gouvernements et les nombreux couacs dans la conduite du pays.Le parlement avait échoué par le passé dans une tentative de destitution du président. Une deuxième initiative de destitution a été lancée par l'opposition.

