Presque 700 décès dus au Covid en un seul jour? Voici l’explication

Presque 700 décès dus au Covid en un seul jour? Voici l’explication

De nombreux Français sont restés perplexes face à l’annonce de presque 700 "nouveaux" décès en hôpital dus au Covid, mais une explication a été trouvée à ce... 09.02.2022, Sputnik France

Le 8 février, de nombreux Français ont été inquiétés par le chiffre des nouveaux décès dus au Covid annoncé par Santé publique France. En effet, plusieurs sites, dont l’application TousAntiCovid, ont affiché le nombre 691, ce qui est presque deux fois plus que le jour d’avant.Alors que des internautes ont pointé la dégradation de la situation en France, une explication claire a été donnée à ce chiffre qui se révèle trompeur, puisqu’il montre le résultat d’un rattrapage du recensement des décès en Ehpad. Ceux-ci n’ont pas été mis à jour depuis le 25 janvier, donc depuis deux semaines.Ainsi, le nombre annoncé montre les "nouveaux décès" recensés pour ces jours-là, et non pas les nouveaux décès survenus dans les hôpitaux en 24h. Le 8 février, ces derniers étaient 363, le reste relevant du rattrapage des chiffres des Ehpad.Un allègement du protocole à venir?Face à la baisse du nombre de personnes infectées par le Covid-19 ainsi que de celles en soins critiques diagnostiquées avec ce virus, certains allègements sont envisagés par les autorités.S’exprimant aujourd’hui sur la situation épidémique actuelle, Gabriel Attal a rappelé qu’ils avaient "toujours dit que ces mesures seraient levées dès lors que la situation sanitaire le permettrait".En détail, le nombre total de cas de personnes testées positives au Covid a considérablement reculé pour arriver à 235.267 le 8 février, contre 416.896 une semaine auparavant. Quant à la moyenne des cas sur une semaine, elle diminue également, pour s’élever à 211.716 actuellement.Le même avis a été donné par Alain Fischer, président de la campagne vaccinale en France, qui a expliqué ce 9 février, que cette levée du pass vaccinal "peut aller assez vite".Gabriel Attal a également évoqué le protocole sanitaire à l’école et a promis des "annonces d’ici la fin de la semaine".

