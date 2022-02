https://fr.sputniknews.com/20220209/rencontre-macron-poutine-ce-que-traduit-leur-langage-corporel--videos-1055066300.html

Rencontre Macron-Poutine: ce que traduit leur langage corporel – vidéos

Rencontre Macron-Poutine: ce que traduit leur langage corporel – vidéos

Après avoir longuement discuté du dossier ukrainien, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont fini par se remercier l'un l'autre et par évoquer de "nouvelles... 09.02.2022, Sputnik France

2022-02-09T17:14+0100

2022-02-09T17:14+0100

2022-02-09T17:35+0100

emmanuel macron

vladimir poutine

garanties de sécurité

ukraine

otan

guerre

conflit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055066671_0:0:3377:1899_1920x0_80_0_0_702394c169608e3a3b0b49916b3a073e.jpg

"Il y a des choses qu'on obtient en tête-à-tête" et pas au téléphone: c'est ainsi qu'une source de l’Élysée a motivé à BFM TV le déplacement du Président de la République à Moscou. Pendant cinq heures, Emmanuel Macron semble avoir eu bien d'occasions de jauger le langage corporel du locataire du Kremlin, comme l'escomptait l’Élysée.Sputnik a sollicité Stephen Bunard, conférencier et consultant en communication non-verbale, pour se pencher sur les gestes des deux dirigeants.Gestes barrièresEntrant dans la salle de négociations, consacrées à la crise ukrainienne et que Vladimir Poutine jugera "utiles" par la suite, son homologue français appuie légèrement une main sur le cœur – "simple façon de saluer en mode gestes barrières", explique le spécialiste.Une autre précaution dictée par la crise sanitaire: une table monumentale. Si le rôle d'une table comme barrière n'est pas à négliger lors des pourparlers, ici les mesures sanitaires semblent dominer, car elles sont "valables pour tous".Or, il est "difficile de ne pas y voir malgré nous, et malgré les explications données, la symbolique d'un long chemin qui reste à faire pour trouver un compromis", résume-t-il.Tête-à-tête: Macron "vigilant", Poutine à l'aiseTout le long des paroles d'ouverture, Emmanuel Macron suit son homologue russe corps droit, au visage "très vigilant" ou plutôt même "anxieux". Le sourcil froncé, il joue avec son microphone, puis ses doigts."Ces gestes de préhension, des classiques observables chez les glossophobes [peur de parler en public, ndlr], ou lorsque qu'un sujet nous dépasse, ce qui n'est pas le cas ici, sont inattendus chez le Président français", estime M.Bunard, auteur du livre Vos gestes disent tout haut ce que vous pensez tout bas.A la différence de Macron, le Président russe semble très à l'aise. "Le premier geste de Poutine est de taper légèrement du poing gauche sur la table, avec un demi-sourire, en remerciant Macron de sa présence. Poutine est sincère et visiblement satisfait que la Russie soit prise réellement en considération par le déplacement du Français à la tête de la présidence européenne ce semestre [la France a pris la présidence du Conseil de l'UE le 1er janvier 2022, pour la première fois depuis 14 ans, ndlr]. D’un Président deux coups", détaille l'interlocuteur de Sputnik.Le corps du Président russe est ramassé sur lui-même, "marque d’aisance", la main gauche sur la main droite "atteste d’une volonté d’ouverture et de spontanéité".En écoutant Macron s’exprimer, Poutine "apparaît détendu", le corps ayant basculé vers la gauche.Les propos liminaires sont suivis de plus de cinq heures d'entretien, puis de la conférence de presse.Conférence de presseDevant les journalistes, c'est au tour du Président russe de pointer l'importance de la la date anniversaire des 30 ans du Traité franco-russe de 1992, à l'instar de Macron qui l'a fait au début de la rencontre.Le langage corporel aide Poutine à mettre l'accent sur cette entente avec "un allié géopolitique de poids", la France: "sourcils levés, focus du regard sur les médias présents, mouvements élevés des bras et des mains, fortement impliqué dans les propos".Dans ce contexte, le fait que le chef d’État russe consulte ses notes interroge, selon le spécialiste: "veut-il incarner là une position ferme, enracinée dans l’écrit, plus collective?"Macron s'affiche "dans la solennité" devant la presse, "dans un rôle qu’il connaît par cœur face à l’adversité (la crise sanitaire, les Gilets jaunes, etc)".Les mains traduisent à leur tour un sujet sensible: la sécurité européenne.En parlant de la politique des portes ouvertes de l'Alliance atlantique, "le Président français se lave les mains: c’est un sujet de fort intérêt, en devenir, mais sur lequel s’exprimer est pour lui difficile"."Si la volonté de convergence est là entre la France et la Russie – on détecte une langue de délectation à ce sujet – lorsqu’il s’agit d’aborder la convergence entre la Russie et les autres – l’Otan – et mise en œuvre, le concret, les choses apparaissent plus délicates: on observe ainsi plusieurs fois des crispations de la mâchoire chez le Président français", commente l'intervenant.Réponses aux journalistesDans l'acte 3 de la rencontre, Macron reste globalement dans son rôle, avec les mêmes expressions. Quant à Poutine, son langage corporel démontre qu'il "n’est prêt à aucune concession sur la Crimée".Ensuite, on observe "l’esquisse d’un sourire quand le risque d’enlisement des Européens est évoqué si le jeu des alliances atlantistes devait fonctionner en cas d’invasion russe. L'index est pointé, ce qui peut résonner plus comme la mise en garde du piège des alliances que comme une menace".Son sourcil gauche levé, "ce n'est plus de sa responsabilité": le chef d’État russe pose crûment la question, si l'Otan veut une guerre avec la Russie, ce qui sera une conséquence inévitable de l'adhésion de l'Ukraine et d'une tentative militaire de reprendre la Crimée.Au fur et à mesure que la conférence de presse touche à sa fin, le dirigeant français devient de plus en plus à l’aise, surtout lorsqu'il évoque la stabilité et la sécurité collective."Nous avons esquissé quelques pistes dans notre tête-à-tête", dresse-t-il le bilan, "sûr que nous arriverons à un résultat. Il n’est pas aisé mais j’en suis sûr."Et de rappeler une petite phrase de Macron: "Je ne pensais pas une seule seconde qu'il allait hier faire des gestes". A y penser dans une optique non-verbale, les deux en ont fait beaucoup.

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

emmanuel macron, vladimir poutine, ukraine, otan, guerre, conflit