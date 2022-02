https://fr.sputniknews.com/20220209/un-masque-covid-avale-par-une-tortue-de-mer-au-large-du-japon-1055065854.html

Un masque Covid avalé par une tortue de mer au large du Japon

Une étude menée par une équipe de chercheurs japonais a récemment révélé qu'un masque jetable a été retrouvé dans les excréments d'une tortue verte juvénile... 09.02.2022, Sputnik France

Alors que l'on sait depuis longtemps que les tortues de mer ingèrent accidentellement des matières plastiques, aucun masque n'a été trouvé au cours des 15 années d'enquête menées dans la région avant la pandémie, selon l'équipe de l'Université d'agriculture et de technologie de Tokyo et de l'Université de Tokyo.Depuis l'apparition du nouveau coronavirus, les cas de masques jetables rejetés dans l'océan se sont multipliés dans les zones côtières du monde entier.Dans un article publié dans "Marine Pollution Bulletin", l'équipe a également confirmé que les masques disponibles dans le commerce contiennent des stabilisateurs destinés à empêcher la détérioration du plastique sous l'effet des rayons ultraviolets.Ces additifs sont considérés comme des perturbateurs endocriniens, ce qui signifie qu'ils peuvent interférer avec les systèmes hormonaux des organismes.La tortue verte juvénile, capturée vivante dans un filet au large de la préfecture d'Iwate en août 2021, est actuellement maintenue en captivité.L'utilisation de masques et d'autres équipements de protection individuelle devant se poursuivre pendant un certain temps, "nous devons prendre des mesures telles que la gestion appropriée des déchets et la modification des additifs", a recommandé Hideshige Takada, professeur à l'Université d'agriculture et de technologie de Tokyo, qui a participé à l'étude.

