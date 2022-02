https://fr.sputniknews.com/20220209/une-video-de-zemmour-pris-dun-fou-rire-devient-virale-sur-les-reseaux-sociaux-1055057550.html

Une vidéo de Zemmour pris d’un fou rire devient virale sur les réseaux sociaux

Une vidéo de Zemmour pris d’un fou rire devient virale sur les réseaux sociaux

Une séquence apparue initialement sur le compte TikTok du candidat, montre Éric Zemmour en compagnie de ses proches collaborateurs Guillaume Peltier et... 09.02.2022, Sputnik France

L’équipe d’Éric Zemmour, semble-t-il, a bien saisi les codes de TikTok, réseau social très apprécié par les jeunes, et a posté une vidéo, vite devenue virale.Publiée le 8 février sur le compte officiel TikTok du candidat, elle montre l’ex-polémiste, son conseiller Philippe de Villiers et son porte-parole Guillaume Peltier, pris d’un rire dans une ambiance décontractée dans le cabinet de Zemmour. "Fou rire entre amis après une dure journée", précise la légende.Au 9 février, la séquence de 16 secondes a été visionnée 2,3 millions de fois et est devenue l’une des vidéos les plus vues sur le compte du candidat. Relayée sur Twitter, elle réunit plus de 1,5 million de vues.Mais la séquence la plus populaire sur le compte TikTok de Zemmour reste une vidéo du candidat jonglant avec un ballon de football, réunissant 2,5 millions de vues.L’ex-polémiste a débarqué sur TikTok en avril 2021, actuellement son compte comptabilise 200.000 abonnés et inclut des extraits de ses meetings et des vidéos plus informelles.Pour attirer les jeunes électeursL’immense majorité des candidats déclarés sont représentés sur TikTok. Pour le moment, le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui maîtrise visiblement le mieux sa communication sur TikTok: son compte a 1,4 million d’abonnés, il poste des vidéos humoristiques ainsi que des extraits de ses discours. La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen est suivie par 329.000 abonnés et Valérie Pécresse des Républicains par 3.500 abonnés.Quant au chef de l’État, qui ne s’est toujours pas prononcé sur sa candidature, son compte TikTok réunit 2,8 millions d’abonnés.

