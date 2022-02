https://fr.sputniknews.com/20220210/baisse-generalisee-des-contagions-hospitalisations-et-deces-en-amerique-latine-1055075715.html

Baisse généralisée des contagions, hospitalisations et décès en Amérique Latine

Les nouvelles infections, les hospitalisations et les décès à cause du covid ont enregistré une baisse remarquable en Argentine, confirmant le constat fait par... 10.02.2022, Sputnik France

Ainsi, pour la journée de mercredi, le ministère argentin de la santé a fait état de 27 mille cas positifs et 218 décès en 24 heures, en net recul par rapport aux jours précédents.De même le taux de positivité, qui avait dépassé 70% il y a quelques semaines, ne dépasse guère 37%.Cette tendance au déclin du virus concerne l’ensemble des pays d’Amérique Latine, a souligné l’OPS, qui précise que le sous-continent a enregistré la semaine dernière quelque 4,8 millions de nouveaux cas positifs au covid-19 et 33 mille décès, en pleine vague du variant Omicron.L’explication de ce repli, selon l’OPS, est la campagne de vaccination massive que connaissent ces pays, ce qui a permis l’immunisation de la population et la baisse des cas graves nécessitant admission dans les unités de soins intensifs.Lors d’une conférence de presse, la directrice de l'OPS, Carissa Etienne, a noté que les contagions "ont diminué de 31% par rapport à la semaine dernière" dans les pays de la région.Outre l’Argentine et le Pérou, où le variant Omicron touche la moitié des patients par rapport aux jours précédents, l'OPS relève que dans d’autres pays, comme la Bolivie, le bilan des décès dus au covid est en baisse constante.En Amérique centrale, la baisse des infections varie entre 30% et 70%, alors que dans les trois pays d'Amérique du Nord, y compris les Etats-Unis, les nouveaux cas positifs et les décès ont entamé un trend descendant depuis plusieurs jours, a fait remarquer l’OPS

