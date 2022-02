https://fr.sputniknews.com/20220210/cameroun-32-morts-en-deux-mois-a-cause-du-cholera-1055080851.html

Cameroun: 32 morts en deux mois à cause du choléra

Cameroun: 32 morts en deux mois à cause du choléra

Trente-deux personnes sont mortes du choléra en deux mois entre fin octobre et début janvier au Cameroun, qui fait face à une "résurgence" de l'épidémie, a... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T15:03+0100

2022-02-10T15:03+0100

2022-02-10T15:03+0100

cameroun

choléra

victimes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1052482877_0:127:1151:774_1920x0_80_0_0_3d9bee40698757d6c0cf5a6279675525.jpg

Selon lui, les premiers cas de cette "résurgence" de l'épidémie avaient été détectés les 27 et 30 octobre 2021 dans la région du sud-ouest et dans celle du centre. La maladie s'est, depuis, propagée dans trois autres régions.La précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts au Cameroun entre janvier et août 2020.

cameroun

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

cameroun, choléra, victimes