https://fr.sputniknews.com/20220210/des-extremistes-amnisties-grace-aux-usa-quittent-la-syrie-pour-loccident-selon-la-defense-russe-1055072564.html

Des extrémistes amnistiés grâce aux USA quittent la Syrie pour l'Occident, selon la Défense russe

Des extrémistes amnistiés grâce aux USA quittent la Syrie pour l'Occident, selon la Défense russe

Washington a favorisé la libération de plusieurs djihadistes emprisonnés en Syrie et leur départ vers les États-Unis, le Canada et l’Europe, a indiqué la... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T07:30+0100

2022-02-10T07:30+0100

2022-02-10T07:30+0100

moyen-orient

international

syrie

conflit syrien

centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en syrie

états-unis

extrémistes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104012/87/1040128790_0:182:4120:2500_1920x0_80_0_0_595ba0a85beb8be7c60b0c42b8c1e34f.jpg

Un groupe d’extrémistes détenus dans les prisons contrôlées par les Kurdes ont bénéficié de l’assistance américaine pour obtenir de faux papiers et quitter la Syrie à destination des États-Unis, du Canada et de l’Europe, a annoncé ce mercredi 9 février le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le contre-amiral Oleg Jouravlev.Il a ajouté que le Centre continuait ses activités visant le règlement pacifique du conflit syrien et l’assistance à tous les citoyens syriens dans le rétablissement de la vie pacifique dans le pays.Damas exige le retrait des AméricainsSur fond des combats entre formations kurdes soutenues par l’aviation américaine et terroristes de Daech* dans le gouvernorat d’Hassaké, Damas a déploré le 22 janvier dernier "des massacres contre les civils".Ces actes, menés par les forces américaines et les Forces démocratiques syriennes (FDS) kurdes dans le gouvernorat d’Hassaké, ont été qualifiés par les autorités syriennes de "crimes de guerre et crimes contre l’humanité".Dans son communiqué du 22 janvier, le ministère syrien des Affaires étrangères et des expatriés a de nouveau réclamé le retrait "des forces d’occupation américaines" du nord-est de la Syrie comme des forces turques du nord-ouest.*Organisation terroristes interdite en Russie

syrie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

moyen-orient, international, syrie, conflit syrien, centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en syrie, états-unis, extrémistes