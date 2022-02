https://fr.sputniknews.com/20220210/il-remporte-115000-euros-en-loterie-apres-avoir-valide-plus-de-200-tickets-gagnants-1055078586.html

Il remporte 115.000 euros en loterie après avoir validé plus de 200 tickets gagnants

Il remporte 115.000 euros en loterie après avoir validé plus de 200 tickets gagnants

Un Américain s’est fié à son intuition et ce fut un bon choix. Son "pressentiment" lui a permis de choisir à deux reprises une bonne combinaison de chiffres... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T12:47+0100

2022-02-10T12:47+0100

2022-02-10T12:49+0100

loterie

virginie

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1051987932_0:680:2048:1832_1920x0_80_0_0_85abe732d1957e9380334b0f33fc1c9f.jpg

Les jeux de hasard suivent des lois que beaucoup tentent en vain de comprendre. Or, la simple intuition s’avère parfois le meilleur moyen de gagner, notamment à la loterie. Un Américain a ainsi réussi à remporter une grosse somme en devinant, à deux reprises, la bonne combinaison de chiffres grâce à un "pressentiment".C'était déjà remarquable lorsque cet habitant de Charlottesville, en Virginie, avait remporté 52.000 dollars (plus de 45.000 euros) en un seul tirage de loterie. L'homme avait acheté 104 billets, chacun avec la même combinaison gagnante à trois chiffres, lors du tirage du 18 novembre. Mais ce qui est encore plus remarquable est que, deux mois plus tard, il a remporté encore 80.000 dollars (près de 70.000 euros) avec 160 billets ayant la combinaison gagnante de trois autres chiffres lors du tirage du 10 janvier, annonce la Virginia Lottery sur son site.Ainsi, dans ces deux tirages, l’Américain a remporté un total de 132.000 dollars (115.000 euros) en moins de deux mois."Quand vous sentez quelque chose, jouez!"Interrogé sur sa tactique ou ses secrets de jeu, le gagnant a expliqué aux responsables de la loterie: "J'ai eu un pressentiment". "Quand vous sentez quelque chose, jouez!", conseille-t-il.Selon les organisateurs, les chances de gagner le premier prix de 500 dollars sur un billet coûtant 1 dollar en devinant les trois chiffres et en les plaçant dans l'ordre exact sont d’un sur 1.000.D’ailleurs, la loterie en question n’est pas un jeu pur et simple. Elle contribue à la promotion de l'éducation des plus jeunes habitants de l’État, soulignent les organisateurs. Ainsi, l'année dernière, la loterie a versé plus de 765 millions de dollars (près de 669 millions d’euros) aux écoles publiques de Virginie.Ces chanceux qui font confiance à leur intuitionIl y a deux mois, un "sentiment" a mené un autre Américain, du Maryland, qui dit ne généralement pas jouer aux jeux de grattage, l’a amené à acheter un billet à 5 dollars, le premier qu'il a pu trouver. "Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrêtais pas de penser aux billets à gratter", se souvient le joueur de 38 ans, cité par UPI. Cet achat lui a permis de gagner 50.000 dollars (44.000 euros).En mars 2021, une Michiganienne de 26 ans a remporté un million de dollars (874.000 euros) à la loterie. "Je joue souvent au Mega Millions, mais j'ai eu une 'intuition' inhabituelle qui m'a dit d'acheter des billets pour le prochain tirage", a-t-elle déclaré à la Michigan Lottery. Elle a donc acheté plusieurs billets avant de se retrouver "riche".

virginie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

loterie, virginie, états-unis