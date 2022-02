https://fr.sputniknews.com/20220210/il-y-a-plus-de-chaos-parce-quil-y-a-plus-de-resistance-a-un-ordre-de-moins-en-moins-accepte-1055048828.html

"Il y a plus de chaos parce qu’il y a plus de résistance à un ordre de moins en moins accepté"

"Il y a plus de chaos parce qu’il y a plus de résistance à un ordre de moins en moins accepté"

La pandémie de Covid-19 a permis d’accélérer la mondialisation, une mondialisation qui elle-même accélère "le chaos". Analyse de l’auteur Éric Verhaeghe au... 10.02.2022, Sputnik France

Si "ordre" il y a, dans le nouvel ordre mondial que certaines élites évoquent depuis des années, il semble de plus en plus se caractériser par le chaos.Il serait facile de mettre ce désordre mondial sur le dos des populistes, des djihadistes ou de n’importe quel autre groupuscule. Sont-ils le problème ou plutôt les symptômes de cette pagaille qui s’intensifie?Pendant les deux guerres mondiales et la guerre froide, l’ordre mondial était en noir et blanc, divisé en deux camps clairs avec des dirigeants bien identifiés. Le paysage médiatique était étroitement contrôlé et essentiellement local, avec peu de diversité internationale ou idéologique. Les messages étaient facilement contrôlés, l’opposition vilipendée et la nuance était difficile à trouver. Nos vies étaient beaucoup plus cloisonnées.Puis la mondialisation et la technologie sont arrivées et ont tout bouleversé, augmentant considérablement l’imbrication internationale des intérêts commerciaux. La mondialisation a également fourni un prétexte commode à davantage d’interventions militaires pour raisons économiques. Ceci a entraîné une augmentation des retours de flamme de la part de combattants ennemis. En même temps, les délocalisations dans les pays à main-d’œuvre bon marché, tirant les salaires vers le bas et le chômage vers le haut, ont déclenché toujours plus de mouvements sociaux.Il est légitime de se demander si cette nouvelle étape d’harmonisation globale apportera réellement de l’ordre. Pour Éric Verhaeghe, auteur du livre Le Great Reset: mythes et réalités (Éditions Culture & Racines), "il y a plus de chaos parce qu’il y a plus de résistance à un ordre de moins en moins accepté et de moins en moins satisfaisant".Il considère que cette montée vers le chaos a commencé en 2005, avec le référendum sur la Constitution européenne en France. Face à cette construction multilatérale, "les peuples ne s’y retrouvent pas".Et la pandémie a servi d’accélérateur à des objectifs qui sont manifestement opposés à la volonté des peuples:

