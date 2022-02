https://fr.sputniknews.com/20220210/la-cordialite-des-talibans-lors-de-levacuation-des-animaux-abandonnes-par-les-usa-surprend-1055081736.html

La "cordialité" des talibans lors de l'évacuation des animaux abandonnés par les USA surprend

La "cordialité" des talibans lors de l'évacuation des animaux abandonnés par les USA surprend

Pour évacuer près de 300 chiens et chats abandonnés à Kaboul face à la crise, l’organisation caritative qui les a pris en charge a dû "établir des relations de... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T18:52+0100

2022-02-10T18:52+0100

2022-02-10T18:52+0100

talibans au pouvoir en afghanistan

afghanistan

kaboul

chats

chiens

animaux

défenseurs des animaux

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1053817741_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_3b2efb145e6f47d3e74af8385e29be50.jpg

Quelques jours après avoir mis en place le transfert de plus de 300 chiens et chats abandonnés lors de l’évacuation de l’Afghanistan par les États-Unis et leurs alliés plongé dans la crise, la fondatrice de l’organisation caritative Kabul Small Animal Rescue (KSAR) relaye auprès de Sputnik certains détails de cette opération inédite.Pour la réussir, indique l’Américaine Charlotte Maxwell-Jones, il fallait s’assurer de disposer de tout un éventail de licences légales nécessaires auprès des autorités dont une licence de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis ou encore une licence de clinique vétérinaire par le biais du ministère afghan de l’Agriculture.Des efforts internationauxOutre les papiers nécessaires, le côté technique a été tout aussi important pour la réussite de l’opération. Il fallait ainsi trouver un moyen de transport pour transférer à Vancouver un nombre considérable d’animaux.Et d’ajouter que la compagnie de transport russe ainsi que celle "du charter National Air Cargo ont mis tout en œuvre pour s'assurer que le vol était sûr à tous points de vue et que nous pouvions faire appel à nos équipes vétérinaires pour vérifier les animaux à chaque escale".Alors que l’envergure de cette opération était considérable, Charlotte Maxwell-Jones espère qu’il n’y aura plus besoin d’en mettre une autre du même genre en place.*Organisation sous sanctions de l’Onu pour activités terroristes

afghanistan

kaboul

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

afghanistan, kaboul, chats, chiens, animaux, défenseurs des animaux