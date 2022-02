https://fr.sputniknews.com/20220210/la-tanzanie-et-louganda-commandent-des-navires-au-kenya-1055081431.html

La Tanzanie et l'Ouganda commandent des navires au Kenya

L'entreprise kényane Kenya Shipyards Limited (KSL) a reçu six commandes de la part de la Tanzanie et de l'Ouganda pour la construction de plusieurs navires

Le processus de fabrication doit subir trois étapes d'évaluation avant d'établir le coût de construction final d’un bateau, a-t-il noté.KSL, une entreprise publique relevant du ministère kényan de la Défense, cherche à profiter de l’exonération fiscale de 40% accordée sur les équipements de construction navale pour développer ses activités dans la région.L’entreprise affirme que son partenariat avec Damen Construction Company, qui possède des chantiers navals en Afrique du Sud et en Égypte, ainsi que 39 chantiers navals à travers le monde, aidera le pays à devenir une plaque tournante régionale en matière de construction navale.Possédant deux chantiers navals à Mombasa et Kisumu, KSL est spécialisée dans la construction mécanique et électrique, ainsi que les travaux de réparation de navires.

