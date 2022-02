https://fr.sputniknews.com/20220210/lavion-civil-russe-ms-21-fera-t-il-son-entree-dans-la-flotte-renouvelee-dair-algerie-1055084480.html

L’avion civil russe MS-21 fera-t-il son entrée dans la flotte renouvelée d’Air Algérie?

L’avion civil russe MS-21 fera-t-il son entrée dans la flotte renouvelée d’Air Algérie?

Dans un entretien accordé mercredi 9 février à Ria Novosti, l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a fait savoir que la compagnie aérienne nationale Air Algérie pourrait bien "s’intéresser" au moyen-courrier MS-21 de nouvelle génération, développé par le groupe aéronautique russe Irkout. En effet, selon lui, dans le cadre du renouvellement de sa flotte, composée actuellement de 56 appareils modernes, d’âge moyen de 11 ans répondant aux normes de sécurité internationales, des responsables d’Air Algérie ont assisté avant la pandémie de Covid-19 à plusieurs présentations de l’aéronef, suivies de négociations qui se sont désormais arrêtées en raison de la situation sanitaire."Dans le cadre du programme prévu de renouvellement de la flotte d’Air Algérie, qui projette le remplacement dans les prochaines années d'environ 30 avions, nous espérons que la partie algérienne prêtera attention à la proposition russe, qui présente un certain nombre d'avantages compétitifs", a-t-il affirmé. Le diplomate a également fait part de la disponibilité des entreprises ferroviaires russes pour fournir des wagons, notamment de transport de marchandises, à la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), en vue du lancement de plusieurs projets d’exploitation minière."Un avion de fabrication 100% russe""Après le lancement en 2011 du Superjet-100 de Sukhoï, premier avion civil conçu après l'ère soviétique, le projet MS-21 fait actuellement irruption sur le marché international avec des technologies de pointe, dont le premier lot, de 50 à 60 avions, a été équipé avec des moteurs du constructeur américain Pratt&Whitney de type PW-1400G [le PW-1428G pour le МS-21-200, et le PW-1431G pour leМS-21-300, ndlr]", affirme M.Kharief, soulignant que "le MS-21-300 a effectué avec succès son premier vol d’essai en mai 2017".Quels sont les avantages techniques concurrentiels du MS-21?Le MS-21 présente plusieurs avantages dont "l’amélioration de près de 25% de la consommation de carburant par rapport aux avions de ligne existants de la même classe", souligne l’expert.Dans le même sens, il indique que "les ailes composites à haut rapport hauteur-largeur, le diamètre accru du fuselage, les moteurs et les systèmes de dernière génération permettent de réduire les coûts d'exploitation, d’assurer un confort accru aux passagers et le respect des réglementations environnementales, actuelles ou futures. Le système de maintenance embarqué assure la transmission de rapports sur l'état technique de l'équipement de l'aéronef, ce qui permet de réduire un certain nombre de faux remplacements de composants et de diminuer le temps d'immobilisation des avions. Le MS-21 est également équipé d’un système intégré de détection de pannes, pour la surveillance en temps réel des conditions techniques de tous les composants de l'avion".Enfin, Akram Kharief explique que "l’envergue du MS-21 permet aux compagnies aériennes de réduire de 20% le temps de rotation dans les aéroports. L'allée large et les bacs de rangement supérieurs de type pivot permettent également un processus d'embarquement et de débarquement rapide et pratique pour les passagers. La conception de la cabine passagers et des toilettes permet d'accélérer le nettoyage et la préparation des avions pour le vol suivant. Ainsi, la réduction des délais d'escale à l'aéroport offre aux compagnies aériennes des heures de vol supplémentaires et, si nécessaire, compense les retards de vol"."Actuellement, le MS-21 compte un total de 175 commandes fermes, dont 50 pour la compagnie de lancement Aeroflot avec de grandes opportunités sur le marché international, notamment asiatique et africain", conclut-il.

