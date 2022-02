https://fr.sputniknews.com/20220210/le-cyclone-batsirai-fait-plus-de-112000-sinistres-a-madagascar-1055077267.html

Le Cyclone Batsirai fait plus de 112.000 sinistrés à Madagascar

Plus de 23.000 ménages ont été affectés par les inondations causées par le cyclone, alors que plus de 61.000 personnes ont été déplacées, a déclaré le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC)Il a ajouté que plus de 7.400 habitations ont été détruites par les crues et plus de 2.700 autres ont été endommagées, notant que ce bilan reste provisoire dans l’attente de nouvelles informations en provenances des zones affectées.Par ailleurs, le BNGRC a relevé que le nombre de centres de santé de base (CSB) et d'hôpitaux détruits par Batsirai s’élève à plus de 50, tandis que 1.200 salles de classes ont été détruites et plus de 6.800 autres ont été endommagées.Concernant les pertes humaines, les autorités malgaches font état d’une centaine de morts, alors que les recherches d’autres victimes se poursuivent.Selon les services météorologiques, Batsirai a frappé la côte orientale de la Grande Ile dans la nuit de samedi à dimanche sur une zone de 150 km de long, principalement agricole. Il s'est ensuite dirigé vers l'ouest, à l'intérieur des terres, provoquant des crues de rivières qui ont dévasté les rizières dans le centre du pays.Une vingtaine de routes et 17 ponts ont été coupés, rendant impossible l’accès à certaines zones. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a averti que la ville de Manakara, située sur la côte est de la Grande Ile, était complètement isolée.Dans ce contexte, le président malgache, Andry Rajoelina, a lancé un appel à la solidarité nationale pour faire face à l’ampleur des dégâts causés par le cyclone. Il a ajouté que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour venir en aide aux populations sinistrées et reconstruire les régions dévastées par les inondations et les pluies diluviennes.Madagascar fait face chaque année à une période de pluies torrentielles et d’inondations en raison des cyclones tropicaux. En 2021, la tempête d'Éloïse a fait au moins 12 morts et plus de 8.000 déplacés.

