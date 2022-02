https://fr.sputniknews.com/20220210/le-nigeria-souhaite-rehabiliter-les-victimes-du-trafic-detres-humains-et-de-la-drogue-1055077432.html

Le Nigeria souhaite réhabiliter les victimes du trafic d'êtres humains et de la drogue

Le Nigeria souhaite réhabiliter les victimes du trafic d'êtres humains et de la drogue

Le gouvernement nigérian a fait savoir mercredi qu'il cherchait des partenariats pour réhabiliter les victimes du trafic d'êtres humains et de la drogue. 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T12:02+0100

2022-02-10T12:02+0100

2022-02-10T12:02+0100

nigeria

victimes

trafic de drogue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/13/1045246245_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_fde3c5a7bb4aa2cae86207ab5af2f688.jpg

Fatima Waziri-Azi, directrice de l'Agence nationale pour l'interdiction du trafic de personnes (NAPTIP) a fait cette déclaration à l'occasion de sa visite au Centre de réhabilitation Vanguard Against Drug Abuse (VGADA) à Abuja.Un grand nombre de personnes acheminées par le trafic d'êtres humains sont également utilisées pour transporter de la drogue, a souligné la responsable, ajoutant que les deux crimes étaient souvent entrelacés."Depuis sa création, la NAPTIP est venue en aide à 18.000 victimes de trafic d'êtres humains. Je crois dans l'impératif de soutenir ces personnes aussi longtemps qu'elles ont besoin de soutien".Pour sa part, Hope Omeiza, directeur exécutif du VGADA, a indiqué que ce Centre avait été créé pour soigner les consommateurs de drogue.L'organisation souhaite impliquer des ONG internationales pour financer ce centre et rendre le traitement abordable et accessible aux victimes, a indiqué M. Omeiza.

nigeria

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, victimes, trafic de drogue