Après deux jours de flou, l'information est finalement confirmée: le professeur Luc Montagnier est décédé le 8 février à l'âge de 89 ans. Didier Raoult a déploré sur Twitter la perte d'un chercheur exceptionnel. L’ancien prix Nobel de médecine est décédé à l’hôpital américain de Neuilly, a confirmé la mairie de la commune à Libération ce jeudi 10 février.Les premières informations sur son décès ont été relayées mercredi par FranceSoir, qui indiquait que le co-decouvreur du VIH "s’est éteint à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine en présence de ses enfants". Alors que les médias n'en ont pas parlé, dans l'attente de confirmations, de nombreux internautes faisaient part de leur Indignation sur les réseaux sociaux.Finalement, Libération a reçu la confirmation de la collègue de Luc Montagnier, le docteur Béatrice Milbert, et de la mairie de Neuilly, qui a reconnu le dépôt du certificat de décès.Le professeur Didier Raoult a déploré sa mort, rappelant ses mérites, dont notamment la découverte du virus du sida en 1983, travaux pour lesquels le Pr Montagnier avait partagé le prix Nobel avec Françoise Barré-Sinoussi.Déclarations polémiquesLes propos de l'ex-chercheur au CNRS et à l’Institut Pasteur suscitaient bien des controverses. Ainsi, Luc Montagnier affirmait que l'eau était dotée d'une "mémoire" et qu'une nourriture plus équilibrée pourrait réduire les problèmes avec le sida pour les Africains.L'une de ses initiatives a consisté à tenter de guérir le pape Jean-Paul II, atteint de la maladie de Parkinson, avec de la papaye fermentée. Feu le professeur proposait en outre de soigner l’autisme avec des antibiotiques.Intervenant sur CNews en pleine crise sanitaire, en avril 2020, le Pr Montagnier avait estimé que le SRAS-CoV-2 avait été fabriqué à partir du VIH, sans fournir aucun appui scientifique.

