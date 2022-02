https://fr.sputniknews.com/20220210/les-rumeurs-mediatiques-de-dopage-dune-patineuse-russe-sont-une-pure-speculation-deplore-le-cio-1055078401.html

Les rumeurs médiatiques de dopage d'une patineuse russe sont une "pure spéculation", déplore le CIO

Les rumeurs médiatiques de dopage d'une patineuse russe sont une "pure spéculation", déplore le CIO

Après que des médias ont fait part de l'idée que le test de dopage de la patineuse artistique Kamila Valieva était positif, le CIO est sorti de son silence par... 10.02.2022, Sputnik France

Alors que dans cinq jours la patineuse russe Kamila Valieva participe à l’épreuve individuelle des Jeux olympiques (JO) à Pékin, le média Inside the Games a relayé le 9 février des informations sur son test de dopage prétendument positif. Selon ce même rapport, repris par d’autres médias, la cérémonie de remise des médailles de compétition par équipe de patinage artistique aurait également été suspendue à la suite d’un problème avec le test de dépistage de dopage de la sportive russe, âgée de 15 ans.Interrogé à ce sujet le 10 février, le porte-parole du Comité international olympique (CIO), Mark Adams, a déclaré depuis Pékin qu’il "ne commenterait pas les spéculations".Il a appelé à la patience en la matière en estimant que:Face aux rapports circulant dans certains médias selon lesquels Kamila Valieva aurait été suspendue aux entraînements et à la participation aux JO, l’attachée de presse de la Fédération russe de patinage artistique Olga Yermolina a adressé son démenti.Selon des journalistes présents à l’entraînement d’aujourd’hui, Kamila Valieva était présente.Favorite de l’épreuve individuelleLe 7 février, participant à l’épreuve comptant pour la compétition par équipe, Kamila Valieva est devenue la première patineuse à réussir un quadruple saut aux Jeux olympiques. Sa prestation a contribué à ce que l’équipe russe ait terminé première de l'épreuve par équipe. Celle-ci combine des pointages des patineurs en simple masculin et féminin, ainsi que des patineurs en couple et des danseurs sur glace.Kamila Valieva, actuelle championne russe et européenne de patinage artistique et s’entraînant sous la direction d’Eteri Tutberidze, est donc la favorite de l’épreuve individuelle du 15 février à Pékin.

