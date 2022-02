https://fr.sputniknews.com/20220210/londres-adopte-une-loi-sur-le-renforcement-des-sanctions-antirusses-1055085191.html

Londres adopte une loi sur le renforcement des sanctions antirusses

Londres adopte une loi sur le renforcement des sanctions antirusses

Le Royaume-Uni a adopté une loi lui permettant d'imposer des sanctions plus larges contre les individus et entités liés à l'Etat russe en cas de son agression... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T18:24+0100

2022-02-10T18:24+0100

2022-02-10T18:37+0100

russie

royaume-uni

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1045831815_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b993143d7b7aa7393240df81efba8055.jpg

Sur fond de tensions russo-occidentales autour de la crise ukrainienne, le Royaume-Uni a présenté une loi qui lui permet d'introduire des sanctions sévères à l'encontre des personnes physiques et morales proches du Kremlin et impliquées dans ce que Londres considère comme la destabilisation de l'Ukraine.La nouvelle loi prévoit notamment la possibilité d'imposer des sanctions contre les entreprises opérant dans les secteurs stratégiques comme les industries militaire et chimique, le transport, les finances et l'énergie.Fin janvier, la chef de la diplomatie britannique Liz Truss avait promis que son pays instaurerait "le plus sévère régime de sanctions" contre la Russie si cette dernière agresse militairement le pays voisin.

russie

royaume-uni

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russie, royaume-uni, ukraine