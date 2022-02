Macron change de ton à Kiev, une prise de conscience sur la crise ukrainienne?

https://fr.sputniknews.com/20220210/macron-change-de-ton-a-kiev-une-prise-de-conscience-sur-la-crise-ukrainienne--1055072254.html

Si à Moscou, en parlant de la crise ukrainienne, Emmanuel Macron avait l’air assez stressé et appelait à agir rapidement, dans les jours à venir, une fois à... 10.02.2022, Sputnik France

Tant à Moscou ce 7 février qu’à Kiev un jour plus tard, la crise ukrainienne a été le sujet central des discours du Président de la République française devant la presse après les pourparlers avec ses homologues russe puis ukrainien.Cependant, en l’intervalle d’une journée, l’urgence et la gravité de la situation sont caractérisées par le chef d’État français avec des formules et un langage corporel bien différents.Dans la capitale russe, comme une personne qui fait face à l’adversité, Emmanuel Macron déclare que le destin de l’Ukraine devrait être décidé dans les jours à venir.Pendant une conférence de presse à Kiev, le Président français a l’air nettement plus détendu et se montre plus optimiste en désignant les délais que "toutes les parties prenantes" ont à leur disposition pour la stabilisation.Accords de MinskComme s’il avait été convaincu par Vladimir Poutine qui, le jour précédent à Moscou, avait appelé une fois de plus à respecter les accords de Minsk, le chef de l’État français prend la relève de son homologue russe près de Volodymyr Zelensky à Kiev.Ce document, signé il y a sept ans à Minsk et dont la réalisation dépend complètement de Kiev, n’a d’ailleurs pas été évoqué par le Président ukrainien.Un fait qui n’est pas resté inaperçu des autorités russes. Commentant de son côté la réunion de la veille entre MM.Macron et Zelensky dans la capitale ukrainienne, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a signalé ce 9 février que le Kremlin n’avait pas entendu de déclarations claires du chef d’État ukrainien sur la mise en œuvre des accords de Minsk.Quant à Emmanuel Macron, vu l’évolution de sa rhétorique au cours de sa tournée dans les deux pays qui, si l’on en croit la presse occidentale, se trouvent au seuil du conflit militaire, il semble avoir réalisé que la guerre russo-ukrainienne n’est pour l’instant que le sujet d’un article pré-écrit de Bloomberg.

