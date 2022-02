Nouvelle-Zélande: heurts et arrestations de manifestants anti-vaccins dans la capitale

https://fr.sputniknews.com/20220210/nouvelle-zelande-heurts-et-arrestations-de-manifestants-anti-vaccins-dans-la-capitale-1055079193.html

Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser ce rassemblement et en particulier démanteler le campement impromptu installé près du Parlement, pendant que des militants chantaient des haka maori, criant "Tenez les positions" face à la progression des policiers.Le commandant de la police de Wellington Corrie Parnell a indiqué que l'évacuation pourrait prendre des jours, accusant certains militants d'utiliser les enfants comme boucliers humains pour tenir la police à l'écart."Il est regrettable de constater qu'en dépit de la fermeture officielle de la place au public plus tôt dans la journée, un certain nombre de manifestants refusent les exhortations répétées à quitter l'enceinte", a-t-il ajouté.En Nouvelle-Zélande, des centaines de campings-cars et de camions ont bloqué mardi le quartier du Parlement à Wellington. La plupart sont partis après 24 heures mais un noyau dur est resté, déterminé à s'y maintenir "aussi longtemps que nécessaire".La Nouvelle-Zélande a rendu obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les personnes travaillant dans les secteurs de la santé, du maintien de l'ordre, de l'éducation et de la défense. Ceux qui refusent risquent le renvoi. Une preuve de vaccination est nécessaire dans les restaurants, les événements sportifs et les services religieux.

