Qu'attendre de la réunion de ce jeudi du format Normandie?

Qu'attendre de la réunion de ce jeudi du format Normandie?

Сe jeudi auront lieu les entretiens à Berlin des conseillers du format Normandie, un groupe diplomatique quadripartite composé de l'Ukraine, de la Russie, de... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T11:13+0100

2022-02-10T11:13+0100

2022-02-10T11:14+0100

Après des négociations avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a déclaré avoir trouvé un moyen d'apaiser les tensions entre Kiev et Moscou. Selon le Président français, la seule issue à la crise dans l'est de l'Ukraine est la mise en œuvre des accords de Minsk au format Normandie.Une réunion des conseillers politiques des dirigeants des pays du format Normandie se tiendra le 10 février à Berlin. Auparavant, de telles négociations dans ce format avaient eu lieu à Paris le 26 janvier et avaient alors duré près de 8,5 heures.Ce qu’en pense Emmanuel MacronLa détérioration de la crise ukrainienne donnera-t-elle un nouveau souffle aux accords quadripartites? Emmanuel Macron a promis de poursuivre le dialogue au format Normandie dans les jours et semaines à venir, comme il l’a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le Président polonais Andrzej Duda.Avec tous les efforts diplomatiques, visites de dirigeants et conversations téléphoniques, le Président de la République a indiqué que ces derniers jours avaient permis d'identifier de nouvelles approches de la situation actuelle, sur lesquelles les pays vont travailler ensemble.Attentes russesCôté russe, Moscou s'attend à ce que les contacts à venir entre les conseillers politiques des dirigeants des pays du format Normandie débouchent sur des progrès positifs dans la résolution de la crise en Ukraine, a déclaré mercredi lors d'un briefing la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Comme l'a noté Mme Zakharova, Moscou est convaincu qu'il est possible de parvenir à une désescalade de la situation autour de l'Ukraine, sur laquelle "les partenaires occidentaux parlent et écrivent tant", "très rapidement"."Afin d’y parvenir, il est nécessaire d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine, de rappeler les conseillers et instructeurs militaires occidentaux de son territoire, d'arrêter les exercices conjoints des Forces armées ukrainiennes et des pays de l'Otan. Et aussi de retirer toutes les armes étrangères précédemment livrées à Kiev du territoire ukrainien", a-t-elle souligné.Renaissance du format?En réalité, de précédentes négociations dans ce format avaient échoué pendant plusieurs mois jusqu'à la réunion qui a eu lieu le 26 janvier: la Russie et l'Ukraine envisagent la mise en œuvre des accords de Minsk chacun à leur manière.En décembre 2021, Emmanuel Macron a accueilli à Paris Vladimir Poutine, Angela Merkel et le Président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le format Normandie. C’était le premier sommet du genre depuis 2016. Quelques semaines plus tard, les représentants des quatre pays se sont une nouvelle fois réunis, à distance, dans le même format. Toutefois, les réunions n’ont pas été fructueuses.Le chef adjoint de l'administration présidentielle russe, Dmitri Kozak, a exprimé l'espoir qu'au cours des deux prochaines semaines la question du dialogue direct entre Kiev, Donetsk et Lougansk pour discuter du statut du Donbass décollera. Il a souligné que toutes les propositions du Donbass sur les questions politiques, humanitaires et de sécurité restent sans aucune réaction de Kiev.Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, estime pour sa part possible une prochaine rencontre entre les Présidents russe et ukrainien. Le haut responsable a également proposé de moderniser le format Normandie des discussions sur un règlement dans le Donbass.

