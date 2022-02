https://fr.sputniknews.com/20220210/trump-aurait-ete-surpris-en-train-de-jeter-des-documents-dans-les-toilettes-de-la-maison-blanche-1055082366.html

Trump aurait été surpris en train de jeter des documents dans les toilettes de la Maison-Blanche

Trump aurait été surpris en train de jeter des documents dans les toilettes de la Maison-Blanche

Pendant que l’ex-Président Trump était au pouvoir, le personnel de la résidence de la Maison-Blanche découvrait de temps à autre des liasses de documents... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T21:58+0100

2022-02-10T21:58+0100

2022-02-10T21:58+0100

donald trump

lettre

documents

états-unis

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0a/1044409340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d68e78b976c5029f4f8f28ec1ac8ae8b.jpg

L'ancien Président américain Donald Trump aurait périodiquement jeté des documents dans les toilettes de la Maison-Blanche. C’est la journaliste du New York Times Maggie Haberman qui décrit la scène dans son livre Confidence Man, rapporte le portail Axios.D’après la journaliste, le personnel découvrait des liasses de morceaux de papier dans les toilettes et imputait ces bouchons dans les canalisations au Président. Au cours de ses années au pouvoir, l'homme politique a défié à plusieurs reprises la loi sur la conservation des dossiers présidentiels, selon laquelle le chef de l'État doit conserver des communications écrites concernant ses fonctions officielles.La journaliste écrit que des employés de la Maison-Blanche ont trouvé à plusieurs reprises des documents froissés dans les toilettes, que l'ex-Président aurait tenté de détruire de cette manière.Le livre raconte également que Trump a souvent déchiré des documents et que, après avoir quitté son poste, il a emporté avec lui des "documents écrits".Ses lettres à Kim Jong-unPlus tôt en février, des représentants de la National Archives and Records Administration (NARA) ont saisi dans la résidence de l'ancien Président américain des lettres que lui avait adressées le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a rapporté le Washington Post, citant trois sources proches du dossier.D’après les interlocuteurs du journal, il s'agit de la correspondance reçue du dirigeant nord-coréen, que Trump lui-même avait auparavant qualifiée en plaisantant de "lettres d'amour".Ils ont été retirés par des archivistes de sa résidence à Mar-a-Lago en Floride, ainsi qu'un certain nombre d'autres documents liés à la période de son mandat.Ainsi, note le journal, le message que lui avait laissé en 2016 son prédécesseur à la présidence, Barack Obama, avait également été conservé dans la maison de l'ancien dirigeant américain.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

donald trump, lettre, documents, états-unis, international