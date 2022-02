https://fr.sputniknews.com/20220210/une-nouvelle-photo-compromettante-pour-boris-johnson-fait-surface--1055074986.html

Une nouvelle photo compromettante pour Boris Johnson fait surface

Boris Johnson est de nouveau sur la sellette dans l’affaire des fêtes dans sa résidence au cours de la pandémie. Une photo sur laquelle il apparaît dans une... 10.02.2022, Sputnik France

Le Daily Mirror ne lâche pas prise dans l’affaire du "partygate" ciblant le Premier ministre britannique pour plusieurs événements festifs organisés dans sa résidence pendant les périodes de confinement.Le 9 février, le quotidien a publié une nouvelle photo compromettante pour Boris Johnson sur laquelle il apparaît en compagnie de deux membres de son cabinet, dont l’un porte une guirlande autour du cou. Une bouteille de prosecco, vin blanc pétillant italien, est visible sur une table.Les faits remontent au 15 décembre 2020, alors que le Royaume-Uni était soumis à de strictes restrictions liées au Covid-19.Un ministre défend JohnsonLe Mirror avait déjà publié au mois de décembre une photo du même événement qui aurait été un quiz de Noël organisé dans sa résidence. Sur ce premier cliché, la présence d’une bouteille de vin n’avait pas été montrée.Le ministre de l’Éducation Nadhim Zahawi était alors venu à la rescousse du Premier ministre. Il avait affirmé sur SkyNews que ce dernier avait participé à "un quiz virtuel pendant 10 à 15 minutes pour remercier son personnel qui n’avait d’ailleurs pas d’autre choix que de venir au bureau chaque jour". Selon le ministre, il n’y avait pas eu d’alcool pendant cet événement et les règles du confinement avaient été respectées.La version ne tient plus debout avec cette nouvelle image du même événement.La publication de la photo a ceci de fâcheux pour le chef du gouvernement britannique que la police londonienne, qui n’a jusqu’à présent pas examiné l’événement du 15 décembre 2020 dans son enquête sur les violations présumées de la réglementation Covid-19 à Downing Street, pourrait désormais se pencher dessus.Le quiz attire l’attention de la policeLa BBC rapporte que la police métropolitaine va revoir sa décision de ne pas enquêter sur ce quiz de Noël présumé après que la photo de Boris Johnson a été divulguée."La [Metropolitan Police] avait précédemment évalué cet événement et avait déterminé que, sur la base des preuves disponibles à ce moment-là, il n'avait pas atteint le seuil d'une enquête criminelle. Cette évaluation est actuellement en cours de révision", a indiqué la police dans une déclaration citée par la BBC.La police du Grand Londres enquête actuellement sur 12 fêtes à Downing Street et Whitehall au cours de la pandémie, dont certaines auxquelles le Premier ministre a assisté, pour voir si les règles liées au Covid avaient été enfreintes.Les excuses du Premier ministre et des démissions au sein de son cabinetUne autre enquête a été menée par la haute fonctionnaire Sue Gray et a porté sur 16 réunions à Downing Street. Dans son rapport rendu public le 31 janvier, Sue Gray a noté que les fêtes "n’auraient pas dû être autorisées" compte tenu du contexte de la pandémie et qu’elles avaient donné lieu à "une consommation excessive d’alcool".Le jour même de sa publication, Boris Johnson a présenté ses excuses et a promis des changements au sein de son cabinet.Le directeur de cabinet du Premier ministre, Dan Rosenfield, son principal secrétaire privé, Martin Reynolds, son directeur de la communication, Jack Doyle, et sa conseillère politique Munira Mirza ont démissionné depuis. Trois d'entre eux avaient été cités dans l'enquête sur les fêtes alcoolisées.

