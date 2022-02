https://fr.sputniknews.com/20220210/zemmour-semporte-contre-une-retraitee-daubervilliers-et-pointe-son-prenom-1055083118.html

Zemmour s'emporte contre une retraitée d'Aubervilliers et pointe son prénom

Zemmour s’emporte contre une retraitée d’Aubervilliers et pointe son prénom

Face à une habitante d’Aubervilliers de 64 ans qui l’a accusé de "stigmatiser une population", Éric Zemmour a dénoncé mercredi "la société multiculturelle" et... 10.02.2022, Sputnik France

Connu pour sa critique de l’immigration, Éric Zemmour a eu mercredi 9 février sur BFM TV un vif échange avec une retraitée de 64 ans qui habite à Aubervilliers. Défendant sa vision de la société française, le candidat a opposé "la société multiethnique" à "la société multiculturelle", qui selon lui est synonyme de "guerre de civilisation".Répondant à ces arguments, la sexagénaire, née d'un père kabyle et d'une mère bretonne, a appelé le polémiste à arrêter de "stigmatiser une population" et a déclaré connaître "des musulmans qui sont hyper tolérants". Elle a également assuré ne pas avoir été victime d’agressions lorsqu’elle prend le métro "à 22 heures ou 23 heures".Sauver la FranceSes paroles n’ont pour autant pas convaincu Éric Zemmour, qui a réaffirmé son intention de "sauver" le pays.Pour rappel, fin novembre, lorsqu’il a officialisé sa candidature, l’ancien polémiste avait alors dit se présenter pour "sauver" la France "en train de disparaître" et "pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis".Prénom hors la loi?Le candidat, qui a promis en septembre dernier d’interdire, s’il était porté au pouvoir, les prénoms étrangers en France, n’a pas manqué l’occasion d’ironiser sur celui de sa contradictrice.Suite à la diffusion de l’émission, Gilbert Collard, depuis janvier président d'honneur et porte-parole de Reconquête!, a attiré sur Twitter l’attention sur le fait que la femme en question était "une militante anti-Zemmour, pro-palestinienne, immigrationniste et communiste".Il a notamment posté une capture d’écran d’un compte d’une certaine Zaïna Terki qui qualifie dans un message Éric Zemmour d’"infâme énergumène".

