Australie: les koalas classés espèce en danger

L'Australie a officiellement classé vendredi les koalas d'une grande partie de sa côte orientale comme étant "en danger", les marsupiaux subissant les... 11.02.2022, Sputnik France

Ces populations de koalas ont été classées par la ministre australienne de l'Environnement Sussan Ley comme étant "en danger", appelant à leur offrir un plus haut niveau de protection en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Territoire de la capitale australienne et dans le Queensland.Selon les défenseurs de la nature, la population de koalas s'est effondrée dans une grande partie de l'est de l'Australie au cours des vingt dernières années et l'animal est en voie d'extinction dans ces régions. S'ils ont salué l'annonce de la ministre, ils ont aussi condamné l'échec des autorités à protéger l'espèce jusqu'à présent.Les koalas sont passés du statut "de vulnérabilité à celui d'espèce en danger en l'espace d'une décennie. C'est un déclin d'une rapidité choquante", a regretté Stuart Blanch, spécialiste de la conservation chez WWF-Australie.Le Comité scientifique pour les espèces menacées, une agence gouvernementale indépendante, a estimé que la population des koalas était passée de 185.000 en 2001 à 92.000 en 2021.

