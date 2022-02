https://fr.sputniknews.com/20220211/ce-nouvel-outil-mis-en-place-par-letat-pour-declarer-les-cas-contacts-1055090709.html

Ce nouvel outil mis en place par l'État pour déclarer les cas contacts

Le variant Omicron pousse l'Assurance maladie à repenser le contact tracing. Lancé depuis le 9 février, un nouvel outil qui vise à assurer une prise en charge... 11.02.2022, Sputnik France

Alors que la circulation du variant Omicron persiste en France, l'Assurance maladie a mis en œuvre dès le 9 février le nouvel outil "Lister mes cas contacts" qui permet de déclarer plus simplement ses cas contacts, rapporte l’organisme sur son site.Ainsi, une personne positive au Covid-19 va recevoir deux SMS. Le premier va montrer le résultat positif de son test de dépistage (RT-PCR ou antigénique) et le second va demander de déclarer les personnes croisées et contenir un lien vers cette nouvelle plateforme accessible sur Internet 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Cette procédure prend une dizaine de minutes, selon l'Assurance maladie.Des démarches à effectuerD’abord, cet outil propose d’indiquer son identité (nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale), la date de réalisation de son test positif et la présence de symptômes du Covid-19 et leur date d’apparition.Ensuite, le téléservice "calcule automatiquement la période pendant laquelle une personne a pu transmettre sans le savoir le Covid-19 aux personnes qu’elle a croisées" et demande de les déclarer.Le déclarant peut indiquer vouloir rester anonyme après avoir communiqué les informations obligatoires de la personne concernée (nom, prénom, numéro de téléphone et date du contact). La Sécurité sociale fait des vérifications et les intègre dans la base de données "Contact Covid".Les cas contacts déclarés reçoivent des SMS qui les invitent à respecter l’isolement ou à subir des tests de dépistage en fonction de leur schéma vaccinal.Les données sont-elles bien protégées?L'Assurance maladie assure que toutes les données sont traitées en toute sécurité et confidentialité.Situation épidémique en FranceAprès des semaines de hausse et plusieurs records de contaminations, la France semble constater une décrue de l'épidémie. Ainsi, au 10 février, 135.025 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures, soit une baisse de 121.000 par rapport au jeudi précédent. En outre, la moyenne sur sept jours passe à 174.991 nouvelles contaminations contre 192.323 la veille, selon Santé publique France.Il a également évoqué "un début d'amélioration à l'hôpital et des projections, des modélisations qui peuvent nous laisser espérer qu'à horizon fin mars début avril, la situation soit suffisamment détendue à l'hôpital pour que nous puissions lever le pass vaccinal".

