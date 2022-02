https://fr.sputniknews.com/20220211/ces-conseils-pour-sendormir-prodigues-sur-tik-tok-a-ne-surtout-pas-suivre-1055095536.html

Ces "conseils" pour s'endormir prodigués sur Tik Tok à ne surtout pas suivre

Les conseils sur la plateforme sont très nombreux. Face à leur succès, certains proposent à leur tour des techniques qui ne sont cependant pas sans risque. 11.02.2022, Sputnik France

De nombreux utilisateurs n’hésitent pas à montrer leur créativité sur Tik Tok afin d’avoir eux aussi leur quart d’heure de gloire. Toutefois, certaines de leurs astuces sont dangereuses. Comme le révèle Ma Chaîne Étudiante, des conseils pour s’endormir plus rapidement ont fleuri sur la plateforme récemment.L’un d’eux, plus connue sous le nom de "mouth tapin" a été vue plus de 6 millions de fois sur le site. Cette technique consiste à se coller un bout de papier sur la bouche avant de s’endormir afin de favoriser la respiration par le nez. L’influenceuse à l’origine de cette pratique affirme qu’elle "permet d’atteindre le sommeil le plus profond que vous n’ayez jamais connu". Les utilisateurs ont affirmé après avoir testé cette méthode qu’elle avait vraiment changé leur vie.Mais le Dr Lidsay Browning ne partage pas le même avis. Dans une interview pour Glamour UK, elle déclare que coller un bout de papier sur la bouche durant la nuit pourrait provoquer des irritations de la lèvre et créer de la douleur au moment du retrait de l’objet.Selon le Dr Bowning, le scotch pourrait également empêcher l’individu de respirer pendant la nuit si le nez venait à se boucher durant la nuit, créant par la même occasion des difficultés respiratoires. Elle préconise de consulter un médecin en cas de problèmes de sommeil.Des astuces insolitesD’autres tiktokeurs ne sont pas à court d’idée. Dans une vidéo visionnée par plus de 3,3 millions de personnes, Frankie Simmons suggère ainsi de placer sur le thorax un sac de glace pour lutter contre les insomnies."Il y a quelques années, j'avais l'habitude de me réveiller toutes les nuits à 4 heures du matin avec des angoisses. Je devais alors me traîner hors du lit et faire tous ces exercices de respiration, ce travail autour de l'énergie, boire du thé et tenter de me calmer pendant des plombes pour me rendormir. Tout ça a changé le jour où j'ai découvert qu'il était possible de glacer le nerf vague."Le nerf vague est le plus long du corps humain. Il est indispensable à la relaxation du corps et stimule les processus anti-inflammatoires de tout l'organisme.Un coach sportif canadien a proposé sa méthode. Selon Justin Augustin, il est possible de s’endormir partout, y compris dans des lieux loin d’y être propices. Cette technique, qui serait empruntée aux militaires, consiste à s'allonger, les bras le long du corps, à se relaxer, à "éteindre" progressivement toutes les parties de son corps, les unes après les autres.Ensuite, c’est l’imagination qui entre en jeu. Le tiktokeur invite à passer en revue l'intégralité du corps, du haut vers le bas, en imaginant avec précision le circuit d’une sensation chaude, partant de la tête jusqu’à l’extrémité des doigts. Il faut après en faire de même avec le bas du corps. Enfin, la dernière étape est de penser que l’on est allongé dans un canoë, au calme ou bien sur un hamac dans une chambre noire et de ne penser à rien.Des astuces tournées en dérision qui font le buzzUn jeune Italien, Khaby Lame, s’est fait connaître en se moquant des conseils postés sur la plateforme. Le jeune homme d’origine sénégalaise a lancé son initiative en mars 2020 après avoir perdu son emploi d’ouvrier dans une usine près de Turin. Il totalise plus de 131 millions d’abonnés et sa notoriété a déjà dépassé l’Italie.Sa stratégie repose sur un usage limité de la parole qui s’ajoute à des expressions faciales et des mimes. C’est comme cela qu’en quelque mois, le jeune homme s’est retrouvé propulsé de l’usine à la gloire.

tiktok, buzz, astuces, sommeil, médecine, insomnie