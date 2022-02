https://fr.sputniknews.com/20220211/depart-de-1200-medecins-algeriens-pour-la-france-pas-de-systeme-de-sante-sans-dessein-national-1055105278.html

Départ de 1.200 médecins algériens pour la France: "pas de système de santé sans dessein national"

Départ de 1.200 médecins algériens pour la France: "pas de système de santé sans dessein national"

Début février, pas moins de 1.200 médecins algériens ont été reçus aux épreuves de vérification des connaissances en France et s’apprêtent à émigrer vers... 11.02.2022, Sputnik France

2022-02-11T19:53+0100

2022-02-11T19:53+0100

2022-02-11T20:01+0100

opinion

afrique

médecins sans frontières (msf)

émigration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054156754_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d36abeed90d6ebd07bb1320cfce9486f.jpg

Le 4 février, le Centre national français de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) a publié les résultats du concours annuel relatif aux épreuves de vérification des connaissances (EVC), provoquant un séisme au sein du système de santé algérien. En effet, le CNG a révélé que sur les 1.993 lauréats, 1.200 étaient des médecins spécialistes algériens. Reçus à cet examen, ils peuvent désormais exercer dans les hôpitaux français, perpétuant ainsi l’hémorragie qui saigne à blanc au moins depuis trois décennies la santé algérienne. Actuellement, environ 16.000 médecins algériens exercent en France. D’après les chiffres publiés en 2018 par CNG, les candidats algériens au concours EVC représentent 47,64% des 94 nationalités, loin devant les Tunisiens (19,26%) et les Marocains (4,1%).Pour quelles raisons tant de médecins algériens préfèrent exercer sous d’autres cieux, notamment en France? Qu’est-ce que cela révèle du système de santé algérien et des conditions socio-professionnelles des médecins? Cette hémorragie d’élites, s'étendant d'année en année à toutes les compétences que compte le pays dans tous les domaines, ne finira-t-elle pas par compromettre l’avenir de l’Algérie? Que faudrait-il faire?"Près de 100.000 euros: le coût de la formation d’un spécialiste""Ce que vit le système de santé algérien ne peut être détaché de la situation générale du pays, qui a connu une déliquescence sans précédent durant les deux dernières décennies sous feu l’ex-Président déchu Abdelaziz Bouteflika où l’Algérie, en tant qu’État-Nation, a failli disparaître", affirme le Dr Ghezali. Il souligne que "durant cette période, les départs des élites du pays, tous corps confondus, a augmenté de manière exponentielle. La première raison de ce phénomène, qui va certainement durer encore dans le temps, est la gestion obsolète et archaïque du pays, incapable d’offrir un horizon honorable aux étudiants, aux universitaires, aux médecins, aux chercheurs, aux ingénieurs et de manière générale, à des pans entiers de la société algérienne, dont les jeunes représentent 70%".Dans le même temps, il rappelle que "plusieurs fois, des marches de médecins ont été réprimées dans le sang, alors qu’ils demandaient seulement aux pouvoirs publics de réformer convenablement les hôpitaux, en particulier dans les zones désertiques du pays, afin d’assurer tous les moyens nécessaires à un exercice correct de leur métier. Au contraire, comme les médecins demandaient également, d’une manière absolument légitime, un relèvement de leur salaire, certains médias ont même joué aux apprentis sorciers, en faisant comprendre à la population que si les hôpitaux ne marchaient pas bien, c’était certainement à cause des médecins eux-mêmes et pas du tout de la gestion. Le mal profond que vivent les médecins, les infirmiers et les aides-soignants dans les établissements a été révélé au grand jour durant l’épidémie de Covid-19 de ces deux dernières années. Les Algériens ont découvert avec stupéfaction l’état de régression, voire de délabrement, du système de santé national. Ainsi, comment voulez-vous que ces médecins, humiliés et blessés dans leur amour propre sur la place publique et parfois même par leurs propres patients dans les hôpitaux et cliniques privées, ne penseraient-ils pas à aller dans un autre pays où ils auront plus de reconnaissance de leur savoir-faire et de leurs compétences? Actuellement, même les médecins exerçant dans le secteur privé sont tentés par l’aventure migratoire"."Il faut un nouveau paradigme pour s’en sortir!"Pour le Dr Ghanem, malgré les problèmes du secteur de la santé, "il n’en demeure pas moins que les 15 facultés de médecine algériennes forment des praticiens dont la compétence est reconnue mondialement, notamment en France, en raison de la proximité linguistique et culturelle. Pas moins de 5.000 médecins généralistes et 2.000 spécialistes sortent chaque année de ces facultés. La même chose est observée chez les élèves des grandes écoles et des facultés des sciences exactes et biologiques, autant dire qu’en matière de compétences et de potentiel humain, l’Algérie dispose d’un important réservoir qui n’attend qu’à être exploité. Mais pour cela, il faut un nouveau paradigme pour s’en sortir!"À ce titre, il estime "nécessaire que les hôpitaux algériens, en particulier les CHU, assurent des formations continues diplômantes à leurs personnels soignants, afin qu’ils puissent affiner et mettre à jour continuellement leurs connaissances. Malheureusement, ceci n’est pas fait, chose qui constitue une autre raison poussant les médecins, notamment jeunes, à partir. Ajoutons que ces formations, qui peuvent être pensées dans le cadre d’un partenariat avec des CHU étrangers, en y intégrant en priorité les praticiens algériens qui, nous en sommes certains, répondront présents avec fierté et passion".Quel système de santé?Comment faire pour un avoir système de santé performant et apte à garder ses cadres? En réponse à cette question, les deux interlocuteurs de Sputnik appellent à analyser de près le système actuel, essentiellement copié sur le système français, et proposent de le comparer au système allemand, plus performant à plusieurs égards, et dont les autorités algériennes pourraient s’inspirer. Les fondements et le mode de fonctionnement du secteur germanique peut servir de modèle pour résoudre beaucoup de problèmes, notamment ceux des salaires et des honoraires des médecins du privé.Et de préciser qu’en "Allemagne, les caisses d’assurance maladie ont une obligation d’équilibre, et négocient annuellement une enveloppe fermée avec les syndicats de médecins, qui sont des institutions de droit public. Ce sont elles qui répartissent cette enveloppe pour la rémunération des médecins, et qui sanctionnent les éventuels dépassements en volume. Les syndicats allemands participent à la création des conditions d’une négociation à armes égales avec les caisses gérant le régime obligatoire d’assurance maladie".Ainsi, "les succès de la gestion de l’assurance maladie en Allemagne sont édifiants avec 11,8 milliards d’euros d’excédents cumulés en 14 ans, entre 2002 et 2016, contre 104,5 milliards d’euros de déficit en France sur la même période. Par ailleurs, en 2011, la rémunération moyenne des médecins généralistes était supérieure de 68% en Allemagne à ce qu’elle était en France et celle des spécialistes de 36%", précisent-ils.ConclusionEt de suggérer que "l’Algérie ne pourra pas avoir un système de santé performant sans un dessein national grandiose, instaurant une économie et une culture du savoir, de la créativité, de la production, de la recherche et du développement en intégrant les universités, les grandes écoles et la facultés de médecine dans des corporations pilotant des projets nationaux pilotes. Nous devons développer et créer nos médicaments pour les produire localement, encourager les entreprises innovantes dans l’équipement médical et mettre en place une industrie performante pour les accompagner".

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

opinion, afrique, médecins sans frontières (msf), émigration