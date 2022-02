https://fr.sputniknews.com/20220211/des-manifestants-bloquent-des-postes-frontaliers-entre-les-etats-unis-et-le-canada-1055091019.html

Des manifestants bloquent des postes frontaliers entre les Etats-Unis et le Canada

Des manifestants bloquent des postes frontaliers entre les Etats-Unis et le Canada

Des manifestants opposés aux restrictions sanitaires, notamment l'obligation vaccinale, ont bloqué jeudi un deuxième poste frontalier entre les États-Unis et... 11.02.2022, Sputnik France

2022-02-11T10:11+0100

2022-02-11T10:11+0100

2022-02-11T10:11+0100

canada

états-unis

anti-vaccins

manifestation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1055022148_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_cb2ebe02b211c2017b38530e82b6419f.jpg

Trois ports d'entrée entre les deux pays nord-américains ont été temporairement fermés ou retardés de plusieurs heures en raison des manifestations. Les usines automobiles du Michigan qui dépendent de ces passages ont commencé à interrompre leur production.Le pont frontalier Ambassador, l'un des axes les plus fréquentés entre le Canada et les États-Unis, est toujours fermé jeudi après que des camions long-courriers et leurs sympathisants ont bloqué la circulation depuis lundi.Le trafic routier accuse, par ailleurs, un retard de sept heures du côté canadien au niveau du passage Sweet Grass-Coutts à la frontière entre le Montana et l'Alberta, selon l'Agence des services frontaliers du Canada.Les manifestations contre la vaccination obligatoire ont commencé depuis plusieurs jours à Ottawa pour s'étendre à d'autres provinces du pays.Dans un bulletin destiné aux forces de l'ordre cette semaine, le département américain de la Sécurité intérieure a prévenu que des manifestations similaires pourraient bientôt avoir lieu aux États-Unis, indiquant avoir reçu des informations selon lesquelles des camionneurs comptent bloquer les routes dans les grandes villes.

canada

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

canada, états-unis, anti-vaccins, manifestation