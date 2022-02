https://fr.sputniknews.com/20220211/des-militaires-russes-a-cuba-pourquoi-washington-est-contre--1055100584.html

Des militaires russes à Cuba? Pourquoi Washington est contre

Des militaires russes à Cuba? Pourquoi Washington est contre

Washington a promis une réponse "décisive" en cas de déploiement de troupes russes à Cuba. Car l’Amérique latine reste toujours dans la sphère d’influence des... 11.02.2022, Sputnik France

2022-02-11T19:46+0100

2022-02-11T19:46+0100

2022-02-11T19:46+0100

cuba

états-unis

joe biden

vladimir poutine

miguel diaz-canel

département d'etat des etats-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102994/31/1029943152_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_972fbe250888d26b81e8748f3420166c.jpg

La volonté farouche de Washington de conserver à tout prix son pré carré s’est traduite par une réaction immédiate aux propositions russes. Le 13 janvier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, n’avait pas exclu un déploiement de troupes à Cuba et au Venezuela. Ce à quoi Jake Sullivan, le conseiller américain à la Sécurité nationale, a promis une réponse "décisive". C’est-à-dire une menace militaire.Si Cuba et la Russie décident de signer un accord, ils ont "légalement le droit de le faire", relève Lamrani. C’est d’ailleurs le sens des discussions du 24 janvier entre Vladimir Poutine et le Président cubain Miguel Diaz-Canel. Les deux chefs d’État ont fait part de leur volonté de "renforcer les relations bilatérales" et le "partenariat stratégique".Mais gare à la réaction du département d’État! Les US "n’acceptent pas les gouvernements" dans leur zone d’influence qui décident d’adopter une "voix indépendante et souveraine". L’embargo américain contre l’île caribéenne célèbre ses soixante années, rappelle-t-il. Et l’Administration Biden ne semble pas encline à revenir sur son renforcement par son prédécesseur.

cuba

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

cuba, états-unis, joe biden, vladimir poutine, miguel diaz-canel, département d'etat des etats-unis