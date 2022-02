https://fr.sputniknews.com/20220211/deux-freres-trouvent-la-mort-apres-avoir-voulu-tirer-sur-un-ours-1055089844.html

Deux frères trouvent la mort après avoir voulu tirer sur un ours

Un Américain qui avait accidentellement tué son frère alors qu'il s'apprêtait à tirer sur un ours a fini par se donner lui-même la mort avec son arme. 11.02.2022, Sputnik France

Comme l’a appris l’AFP auprès de la police de l'Oregon, lLe tireur, dont l'identité n'a pas été révélée, avait appelé les secours dès que le drame était survenu.L'homme "a signalé qu'il avait accidentellement abattu son frère en chargeant une arme parce qu'il y avait un ours sur sa propriété", ont indiqué mercredi dans un communiqué les services du shérif du comté de Josephine, dans le nord-ouest des États-Unis.L'enquête se poursuit mais aucune autre personne ne semble impliquée. "Il semble que la personne qui appelait ait mis fin à ses jours après avoir contacté le numéro d'urgence", estiment les policiers.Le communiqué ne précise pas ce qu'est devenu l'ours.D'après les ONG spécialisées, on recense plus d'une arme à feu par habitant (bébés compris) aux États-Unis où elles font environ 45.000 morts chaque année.

