Deux nouvelles tempêtes en formation pourraient frapper Madagascar

Deux nouvelles tempêtes tropicales en cours de formation pourraient frapper Madagascar, quelques jours après le passage dévastateur du cyclone Batsirai, ont... 11.02.2022, Sputnik France

madagascar

tempête

océan indien

Il a précisé que le processus de formation de ce nouveau système commencera d’ici dimanche prochain, notant qu’au vu des données recueillies jusqu’à présent, le risque de formation de tempêtes tropicales augmente graduellement.Deux zones suspectes sont suivies de près par les services météorologiques malgaches, l’une au Nord-Est de l’archipel des Mascareignes et l’autre plus loin à l’Est, a poursuivi le service.Il a signalé également que l’analyse de l’éventuelle évolution des systèmes indique que ce risque pourrait devenir important à partir de lundi et mardi avec une probabilité de 60 à 90% de voir un ou deux systèmes dépressionnaires se former dans le secteur.En moins d’un mois, Madagascar a été frappée par deux tempêtes tropicales, Ana et Batsirai, qui ont fait une centaine de morts et des dizaines de milliers de déplacés.Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), plus de 7.400 habitations ont été détruites par les crues et plus de 2.700 autres ont été endommagées.Il a, en outre, relevé que le nombre de centres de santé de base (CSB) et d'hôpitaux détruits par Batsirai s’élève à plus de 50, tandis que 1.200 salles de classes ont été détruites et plus de 6.800 autres ont été endommagées.

