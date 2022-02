https://fr.sputniknews.com/20220211/emmanuel-macron-securise-six-noms-de-domaines-en-lien-avec-la-presidentielle-1055094355.html

Emmanuel Macron sécurise six noms de domaines en lien avec la présidentielle

Emmanuel Macron a demandé auprès de l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), en charge de la gestion des noms de domaine en France, de récupérer le nom de domaine macron2022.fr, acheté par un cybersquatteur non identifié, selon Numerama. Il vient d'obtenir gain de cause. Au total, six noms de domaine en lien avec sa personne ou sa campagne ont ainsi été sécurisés, comme, par exemple, les-elus-avec-macron.fr ou programmemacron2022.fr.La décision de l’instance date du 24 janvier. Les démarches ont été entreprises dès la mi-novembre 2021. Initialement, un particulier inconnu avait acheté le nom de domaine mais il a pu être récupéré grâce à la loi (notamment à l’article L45-6 du Code des postes et des communications électroniques qui permet d’en récupérer la propriété si un requérant démontre "un intérêt à agir").Pour l’heure, aucun de ces sites ne fonctionne. Un seul existe réellement, il s’agit de la plateforme avecvous2022.fr.Position confortableOutre la communication numérique, le chef de l’État, qui maintient le suspense concernant sa candidature, dispose déjà largement des parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour.À ce jour, Emmanuel Macron a totalisé 1.050 parrainages, selon le Conseil constitutionnel, bien plus que les 500 requis. Parmi les candidats déclarés, seulesValérie Pécresse et Anne Hidalgo ont recueilli le nombre suffisant (1.249 et 790 respectivement).Ces derniers jours, plusieurs personnalités politiques se sont ralliées à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle: Nora Berra, ancienne secrétaire d'État sous le mandat de Nicolas Sarkozy, ainsi que l'ancien ministre sarkozyste du Budget, Éric Woerth, et la maire Les Républicains (LR) de Calais Natacha Bouchart.Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron fait la course en tête devant trois candidats déclarés, à savoir Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Par exemple, selon le sondage BVA pour RTL et Orange publié ce 11 février, le chef de l’État totalise 25% des intentions de vote. Marine Le Pen recueille 17%, Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont au coude-à-coude, avec respectivement 14,5% et 14%.Côté financement, selon Le Monde, La République en marche avait déjà en novembre récolté 17 millions d’euros de financements pour la campagne du chef de l’État sur les 22,5 millions d’euros autorisés par la loi pour un candidat qualifié pour le second tour.

