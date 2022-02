https://fr.sputniknews.com/20220211/explosion-dune-voiture-a-dakar-lhypothese-dun-attentat-se-confirme-1055097115.html

Explosion du véhicule du pilote français au Dakar: l'hypothèse d'un attentat se confirme

La voiture du pilote français Philippe Boutron aurait été visée par un attentat lors du Dakar 2022 en Arabie saoudite. Selon une source proche du dossier, un... 11.02.2022, Sputnik France

Un "engin explosif improvisé" est à l'origine de l'explosion de la voiture de l’équipe de Sodicars fin décembre sur le Dakar 2022, en Arabie saoudite, a annoncé à l'AFP une source proche du dossier. Selon RTL, des traces d'explosif ont été relevées sur la carcasse de la voiture. Accompagné d'enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et de techniciens de la police technique et scientifique, le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est déplacé fin janvier - début février en Arabie saoudite et a pu réaliser des prélèvements sur le véhicule.Ce qu'il s'est passéLes faits se sont déroulés dans la ville saoudienne de Djeddah, à deux jours du départ du Dakar 2022. Le pilote Philippe Boutron était à bord d’un 4X4 de Sodicars Racing, avec cinq membres de cette société qui propose des services d’assistance. Après avoir parcouru 500 mètres depuis l’hôtel, le véhicule a explosé et a commencé à s’embraser.Philippe Boutron a été grièvement blessé, touché aux jambes, et a passé plusieurs jours dans le coma. Les autorités saoudiennes ont évoqué un "accident". La version de la bombe a été avancée par le co-pilote et l’attachée de presse de Sodicars Racing, Marie-France Estenave. Le Quai d’Orsay a souligné dès le début que "l'hypothèse d'un acte criminel" n'était pas écartée.

