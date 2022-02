https://fr.sputniknews.com/20220211/il-menace-de-decapiter-jean-castex-par-mail-la-police-sen-mele-1055093403.html

Il menace de décapiter Jean Castex par mail, la police s'en mêle

Sous le coup de la colère et de l’ivresse, un individu a posté sur le site officiel de Matignon des menaces de mort visant le Premier ministre. Il a déclaré... 11.02.2022, Sputnik France

Cette affaire prouve que la colère et l’ivresse font un bien mauvais mélange.Un homme a été interpellé après avoir proféré des menaces envers Jean Castex par mail, rapporte le 10 février BFM TV en se référant à une source policière.Les faits remontent au 14 décembre, quand l’individu a adressé un message au Premier ministre via le site de Matignon, où il menaçait de lui «couper la tête».Selon la chaîne, il a été convoqué le 7 février au commissariat de Bourg-en-Bresse, dans l’Ain, où il a reconnu les faits et a été interpellé.L’homme justifie son geste par son état d’ébriété et dit avoir agi sous le coup de la colère.Il a été déféré devant le procureur de la République et devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse.L’individu sera jugé le 28 mars pour «menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique».Olivier Véran menacé de mortDe tels actes visant des personnalités politiques ne sont pas rares ces derniers temps. Début février, France 3 a révélé qu’un individu de 27 ans originaire de Cahors, dans le Lot, a été interpellé car il était suspecté d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre du ministre de la Santé sur les réseaux sociaux en novembre dernier. Dans la foulée, Olivier Véran a porté une plainte.Le jeune homme a avoué les faits qui lui avaient été reprochés.

