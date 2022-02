https://fr.sputniknews.com/20220211/jai-ecoute-les-experts-barbara-pompili-a-t-elle-retourne-sa-veste-sur-le-nucleaire-1055105696.html

"J’ai écouté les experts": Barbara Pompili a-t-elle retourné sa veste sur le nucléaire?

11.02.2022

À deux mois des élections présidentielles, Emmanuel Macron a précisé sa position sur l’énergie nucléaire, annonçant la construction de six nouveaux réacteurs EPR2 d’ici 2050, lors d’une visite à Belfort. Une mesure qui tranche avec les engagements de sa ministre de la Transition, Barbara Pompili, connue pour avoir été très critique envers le nucléaire civil par le passé.Celle-ci a tenté de justifier ce volte-face sur BFM TV, déclarant que de nouveaux réacteurs étaient bien nécessaires à l’approvisionnement électrique des Français.Des propos qui ressemblent fort à un retournement de veste, alors que Barbara Pompili avait qualifié d’"aberrante" et d’"absurde" la construction de nouveaux réacteurs en 2018, déjà au micro de BFM TV. Plus ironique encore: en avril dernier, la ministre s’était déjà appuyée sur un rapport du RTE, pour cette fois affirmer qu’on pouvait "se passer du nucléaire".La position de Barbara Pompili sur le nucléaire lui avait d’ailleurs valu des critiques à droite, mais aussi dans son propre camp. François Bayrou, haut-commissaire au plan, avait notamment tiré à boulets rouges sur la philosophie de l’exécutif en la matière, en mars 2021.Jadot dépitéLe volte-face de Barbara Pompili a suscité l’incompréhension de plusieurs personnalités écologistes, notamment Yannick Jadot. Le candidat à la présidentielle a reproché à la ministre d’"être avec le Président de la République", au prix parfois de ses engagements, et de ne plus "exprimer très clairement" ses convictions écologiques.Ce 11 févier, Yannick Jadot avait déjà reproché à Emmanuel Macron de condamner la France à "l’ébriété énergétique" avec son projet nucléaire, dans une tribune du Monde. Le candidat EELV avait notamment critiqué les retards dans la mise en service du troisième réacteur de Flamanville, appelant à désormais miser sur les énergies renouvelables et la "sobriété".Après la flambée des prix du gaz, l’Europe connaît aujourd’hui une hausse importante des cours de l’électricité. La France, qui reste l’un des plus grands producteurs de la région mais qui a réduit ses objectifs de production nucléaire, est en particulier pointée du doigt. Électricité de France (EDF) a annoncé que cette production nucléaire pourrait chuter jusqu’à des niveaux jamais vu depuis 30 ans, en 2022 et 2023.

