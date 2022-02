https://fr.sputniknews.com/20220211/la-france-allege-les-controles-aux-frontieres-pour-les-vaccines-1055106434.html

La France allège les contrôles aux frontières pour les vaccinés

La France allège les contrôles aux frontières pour les vaccinés

Le Matignon a annoncé que les voyageurs vaccinés "au sens de la réglementation européenne" ne seraient plus obligés à passer des tests à la frontière française... 11.02.2022, Sputnik France

Le gouvernement allège à partir du samedi 12 février les contrôles sanitaires s'appliquant aux voyageurs vaccinés arrivant en France, en supprimant notamment le test au départ, a annoncé Matignon ce vendredi soir.l a invoqué "la nouvelle phase de la pandémie caractérisée, dans la plupart des pays, par la prédominance du variant Omicron et un niveau élevé de vaccination".Pour les voyageurs non vaccinés, l'obligation de présenter un test négatif pour se rendre en France subsiste, "mais les mesures à l'arrivée (test, isolement) sont levées lorsqu'ils viennent de pays de la liste 'verte'", c'est-à-dire ceux où le coronavirus circule le moins.Rien ne change pour les non vaccinés de la liste "orange"En revanche, les voyageurs non vaccinés arrivant d'un pays de la liste "orange" devront continuer de "présenter un motif impérieux justifiant la nécessité de leur venue en France métropolitaine et pourront toujours être soumis à un test aléatoire à leur arrivée", explique Matignon.Les tests pour l'entrée en France avaient été ajoutés début décembre au dispositif visant à limiter la circulation du virus, afin de faire face à l'explosion du nombre des contaminations provoquée par le variant Omicron. Depuis cette date, le gouvernement impose pour l'ensemble des voyageurs provenant d'un pays hors de l'UE un test négatif de moins de 48 heures, que ces voyageurs soient vaccinés ou non.

