https://fr.sputniknews.com/20220211/la-technologie-publicitaire-de-google-visee-par-une-plainte-dediteurs-europeens-1055095368.html

La technologie publicitaire de Google visée par une plainte d'éditeurs européens

La technologie publicitaire de Google visée par une plainte d'éditeurs européens

Les éditeurs européens ont porté plainte vendredi contre Google concernant son activité publicitaire en ligne, ce qui pourrait potentiellement renforcer... 11.02.2022, Sputnik France

2022-02-11T14:06+0100

2022-02-11T14:06+0100

2022-02-11T14:06+0100

google

europe

plainte

commission européenne

enquête

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1045821570_0:125:1476:955_1920x0_80_0_0_84b6e5d7215d5d97342c707c18fbbeea.jpg

Environ 16% des revenus du géant numérique proviennent de ses activités auprès d'éditeurs de presse, qui utilisent la technologie de Google pour vendre des annonces sur leurs sites internet et leurs applications.La Commission européenne a ouvert une enquête en juin afin de déterminer si Google favorise ses propres services de technologie d'affichage publicitaire en ligne au détriment de ses rivaux, des annonceurs et des éditeurs en ligne.L'organisation professionnelle des éditeurs, qui compte parmi ses membres Axel Springer, News UK, Conde Nast, Bonnier News et Editorial Prensa Iberica, a porté sa plainte devant la Commission européenne, estimant que Google exerce une mainmise sur les éditeurs de presse par le biais des technologies publicitaires.Le groupe américain a réalisé 147 milliards de dollars de revenus grâce aux publicités en ligne en 2020, soit plus que toute autre entreprise dans le monde.Google a déclaré qu'il s'engagerait de manière constructive avec la Commission.

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

google, europe, plainte, commission européenne, enquête