L'affaire Valieva aux JO, une provocation? Les USA évoquent des poursuites, le Kremlin commente

Alors que les USA entendent traduire en justice les personnes impliquées dans l’affaire de dopage présumé d’une patineuse russe aux JO d’hiver de Pékin, le... 11.02.2022, Sputnik France

2022-02-11T17:26+0100

2022-02-11T17:26+0100

2022-02-11T17:44+0100

jo 2022 de pékin

dopage

sport

tribunal arbitral du sport (tas)

agence mondiale antidopage (ama)

comité international olympique (cio)

comité olympique de russie (roc)

agence antidopage russe (rusada)

kamila valieva

russie

Le résultat positif du test antidopage de la patineuse olympique russe Kamila Valieva, dévoilé plus tard que prévu par les normes, aurait pu être délibérément retardé jusqu'à la fin du tournoi par équipes aux JO de Pékin où la Russie a décroché l’or, a déclaré ce vendredi 11 févier le président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdniakov.Conformément aux normes internationales, les laboratoires de l'Agence mondiale antidopage (AMA) doivent fournir leurs résultats dans un délai de 20 jours, a-t-il rappelé.L’indépendance des organisations sportives en question?Pour la présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) Valentine Matvienko, les spéculations concernant le dopage présumé de la patineuse artistique âgée de 15 ans seraient le résultat d’activités de services secrets.La championne olympique de patinage de vitesse et députée à la Douma (chambre basse du parlement russe) Svetlana Jourova parle aussi de dessous politiques de ce scandale, relate Life.ru.L’idée de remettre en question l’indépendance des organisations sportives internationales est compréhensible, bien qu’il soit faux de supposer qu’elles sont utilisées à des fins politiques, a tempéré auprès de Sputnik Genevieve Gordon-Thomson, présidente de la UK Sports Association, vice-présidente de la British Association for Sport and Law et directrice du Centre de recherche et d'innovation pour le sport, la technologie et le droit de l'université De Montfort.Les États-Unis montrent de l'intérêt pour l’affaire ValievaSelon le chef de l'Agence américaine antidopage (USADA) Travis Tygart, les États-Unis pourraient traduire en justice les Russes impliqués dans cette situation conformément à la "loi Rodchenkov" américaine.M.Tygart s’est aussi indigné de la durée d’attente des résultats du test du 25 décembre.Le Kremlin réagitDans ce contexte, le Kremlin s’est prononcé contre l’idée de l’application transfrontalière des lois des États-Unis, y compris dans les affaires de dopage sportif, tout en se disant persuadé que le cas de Valieva est le résultat "d’un malentendu".Il a aussi noté que les "fonctionnaires sportifs russes [avaient] des questions à poser concernant les délais d’analyse des échantillons de Valieva" et exprimé l’entier soutien du Kremlin à la jeune patineuse."Le bien-être d’un enfant" mis en dangerLe délai de 45 jours accordé à l'Agence mondiale antidopage (AMA) pour signaler l'échantillon indésirable "a en fait, aux yeux de beaucoup de gens, fait passer la question d'une question antidopage à celle du bien-être d'un enfant", estime l’experte britannique."Le statut de mineure de Valieva et le manque de détails entourant ses antécédents médicaux ont entravé la décision à mon avis", poursuit Mme Gordon-Thomson.Que sait-on sur le test positif?Le Comité olympique russe a publié ce vendredi 11 février un communiqué pour mettre les points sur les i après la publication par l’Agence internationale de contrôle (ITA) des données sur la jeune sportive.Le comité explique que cette suspension provisoire a été décidée suite à la réception d'une notification du Laboratoire antidopage de Stockholm concernant un résultat défavorable au test antidopage, effectué le 25 décembre 2021 lors des championnats de Russie de patinage artistique à Saint-Pétersbourg.Levée de la suspension provisoireConformément au Code international antidopage, Kamila Valieva a demandé à RUSADA de tenir une audience urgente à propos de sa suspension provisoire.Ainsi, Kamila Valieva "a le droit de s'entraîner et de participer aux compétitions sans restriction jusqu'à ce que le Tribunal arbitral du sport (TAS) en décide autrement concernant son statut par rapport aux Jeux Olympiques", précise le comité.L’ITA explique pour sa part que cette "affaire ne relève pas de la compétence du CIO et n'est donc pas directement gérée par l'ITA", puisque l'échantillon avait été prélevé avant les Jeux d'hiver.L’Agence de contrôle se refuse à tout autre commentaire l’expliquant par le fait que la procédure judiciaire pour cette affaire n'est pas définitivement terminée.Le 10 février, le porte-parole du Comité international olympique (CIO), Mark Adams, a déclaré à Pékin qu’il "ne commenterait pas les spéculations" concernant l’histoire des tests de Valieva.La favorite de l’épreuve individuelle dans la tourmenteKamila Valieva, 15 ans, championne de Russie et d’Europe de patinage artistique et s’entraînant sous la direction d’Eteri Tutberidze, serait la favorite de l’épreuve individuelle qui débute le 15 février à Pékin.Le 7 février, elle est devenue la première patineuse à réussir un quadruple saut aux Jeux olympiques durant une épreuve de la compétition par équipe qui combine des pointages des patineurs en simple masculin et féminin, ainsi que des patineurs en couple et des danseurs sur glace. L’équipe russe a remporté l’or.Le TAS devrait prendre une décision sur sa participation aux Jeux avant le 15 février. La Russie risque ainsi de se voir privée d’une patineuse à l’épreuve individuelle de patinage, puisqu’elle peut ne pas avoir le temps de remplacer Kamila Valieva. Selon les règles de remplacement tardif publiées lors des Jeux olympiques de Tokyo, un pays peut remplacer son athlète notamment en cas de son disqualification officielle. Tant que l’athlète reste suspendu, il n’est pas concerné par ces normes et ne peut donc pas être remplacé.

russie

états-unis

2022

