Lavrov corrige une interprète lors des pourparlers avec son homologue britannique Liz Truss

Une imprécision dans la traduction de ses propos n'a pas échappé au ministre russe des Affaires étrangères à la table des négociations avec son homologue

La ministre britannique des Affaires étrangères est arrivée à Moscou pour discuter de la crise ukrainienne avec Sergueï Lavrov. Une interprète s’étant retrouvée lost in translation, le chef de la diplomatie russe n'a pas laissé une inexactitude s’énoncer.M.Lavrov a évoqué une allocution du Premier ministre britannique au sujet des relations avec Moscou.Dans sa traduction, une interprète a fait une erreur en mentionnant la "Chambre des lords" à la place de la "Chambre des communes".Le ministre a rapidement réagi et a corrigé la faute. La femme s'est corrigée et a pu poursuivre la phrase sans perdre le fil.Ensuite, M.Lavrov est allé plus loin et a affirmé ne pas avoir besoin de la traduction des paroles de Liz Truss vu que "tout le monde comprend ici" ce qui s’est dit.Dialogue d'un "muet" avec un "sourd"Alors que son but était de faire passer la position russe sur l'Ukraine au Royaume-Uni, son impression générale était loin d’être radieuse au terme de la rencontre."Nous en avons parlé en détail [du dossier ukrainien] aujourd'hui. Honnêtement, je suis déçu parce que cela semble être le dialogue d'un muet avec un sourd: il semble que l'on vous écoute, mais que l’on ne vous entend pas. En tout cas, nos explications détaillées sont tombées sur un terrain non préparé", a estimé Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à l'issue des pourparlers.Selon lui, Londres soit n'est pas au courant, soit ignore complètement les explications russes au sujet de l'Ukraine.

